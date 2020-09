Crusaders, tome 2, Les Emanants

Les Emanants est le deuxième tome de la série de science-fiction Crusaders, paru aux éditions Soleil, en août 2020. Une bande dessinée de Christophe Bec et Leno Carvalho, dans laquelle une poignée d’êtres humains part à la découverte d’autres civilisations extraterrestres, pour contrer une menace dévastatrice.

Les souvenirs de la jeune Natalia continuent de raisonner. Elle discute avec son père, lui pose des questions telles que la fin de l’univers. Les théories sont nombreuses, autour de cette question et aucune réponse n’existe vraiment… Au-delà de l’univers ou au-delà de l’espace, il y aurait peut-être une extension sans limite. L’infini pourrait donc exister. Dans la colonne de fer, la commandante Tarkovski et son équipe font face à des Emanants qui tentent de leur faire comprendre que tout ce qu’ils croyaient jusqu’ici est limité. Il va leur falloir voir plus grand, car ils sont sur le point de découvrir des extraterrestres du multivers. Des révélations incroyables sont donc faites et des rencontres improbables sont sur le point de se dérouler, car l’équipage va être convié auprès de la délégation, pour prendre des décisions quant à une menace dépassant tout le monde.

Le récit continue tranquillement de s’installer, présentant ces Emanants, le multivers et tout ce que ne soupçonne pas l’être humain. Après visite et présentation, car prenne un certain temps, la question de la menace est mise en avant, démontrant l’avancée technologique des terrifiants ennemis, qui se sont déjà mis à l’œuvre. Alors que la première mission échoue, une seconde est mise en place, pour tenter d’intercepter ces « graines » dévastatrices, qui détruisent des planètes et systèmes solaires. Une mission périlleuse que va devoir entreprendre la commandante Tarkovski et son équipage… La bande dessinée est inquiétante et intéressante, avec beaucoup de révélations incroyables, des êtres étranges et surtout cette menace omniprésente et terrifiante, des Largans, qui veulent détruire toute forme de vie, d’intelligence et de technologie. Le dessin est plaisant, moderne et vif, avec un découpage travaillé.

Les Emanants est le deuxième tome de la série de science-fiction Crusaders, des éditions Soleil, qui présente une conquête de l’espace incroyable et une rencontre impossible. L’humanité va devoir s’allier à d’autres civilisations pour tenter de contrer une menace dévastatrice sans limite.