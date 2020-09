Mes petits vêtements de A.Tamarkin – Éd. Les Grandes Personnes

J’attendais avec impatience que la maison d’Éditions Les Grandes Personnes fasse sa rentrée pour découvrir de nouvelles pépites. À commencer par “Mes petits vêtements” d’Annette Tamarkin, qui va beaucoup plaire aux enfants qui aiment lire et manipuler en même temps. Cerise sur le gâteau : l’habillement n’aura plus aucun secret pour eux !

Après avoir publié “Ma petite rentrée” et “Mes petits contraires”, Annette Tamarkin s’est dit qu’il était dommage de s’arrêter en si bon chemin.

Tout comme ces deux livres, l’auteure propose “Mes petits vêtements” conçu sur l’idée ludique de découvrir les vêtements, au fur et à mesure du temps et des saisons. Elle encourage les enfants à participer tout au long de la narration, en leur permettant d’ouvrir et de fermer des fenêtres, à la découverte d’habits et d’accessoires du quotidien.

L’univers est assez unique en son genre, du grand Annette Tamarkin ! La taille (28×28 cm) est suffisamment imposante pour que la lecture soit d’autant plus amusante. L’enfant aura l’impression d’habiller tous les personnages qu’il va rencontrer. Et ils sont nombreux ! Des bouilles attendrissantes, des sourires pétillants, des animaux rigolos représentés de façon minimaliste, mais néanmoins colorée.

Au programme, une adorable grenouille équipée de son parapluie XXL, sans oublier son imperméable qui cache… Une petite fraise ! Les tout-petits feront aussi la connaissance d’une poule déguisée pour le carnaval, un hibou professeur tiré à 4 épingles et bien d’autres encore. L’occasion pour eux d’apprendre quelle tenue porter en été ou en hiver. Mais aussi, comment se vêtir les jours de fête ou lorsqu’il pleut des cordes dehors.

“Mes petits vêtements” va amuser nos jeunes lecteurs à partir de 1 an. Et au fur à mesure qu’ils maîtriseront le livre, les parents pourront leur faire deviner ce que cache la chemise, la jupe, le chapeau ou encore l’imperméable de ces personnages attendrissants.

