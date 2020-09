Amanprana – Les épices : poudres de citron noir séché & ail noir

Oui, je suis fan de beauté, mais je suis également une gourmande, très à l’affût des nouveautés dans nos rayons épicerie. L’un n’empêche pas l’autre, n’est-ce pas ? Récemment, j’ai pu découvrir la marque Amanprana qui propose des produits 100 % bio assez inédits. Au programme : des épices pour parfumer nos petits plats, avec notamment “la poudre de citron noir séchée”, et une gamme complète d’ail noir sous toutes ses formes.

Si je n’avais pas eu le plaisir de recevoir ces produits Amanprana, je n’aurais jamais eu le plaisir de les goûter, pour la bonne et simple raison que je ne pensais même pas que cela existait. Pourtant, j’aime beaucoup les aromates, je trouve que cela parfume délicatement les plats que je concocte. J’aime surprendre mes invités avec des senteurs inédites et leur faire deviner l’ingrédient secret qui fait toute la différence.

Alors je me suis lancée à la découverte de ces produits en testant :

La poudre de citron noir séchée Amanprana

Quand je l’ai reçu, j’étais complètement perdue. Parce que je ne savais pas comment l’utiliser, mais aussi parce que je n’ai pas l’habitude de voir du citron en poudre. Quoi qu’il en soit j’étais ravie, car j’aime beaucoup le citron. Le citron noir séché est glissé dans un récipient en verre décoré d’une étiquette biodégradable. On sent bien l’implication de la marque à proposer des produits naturels et biologiques. Je me suis rendue sur le site officiel pour comprendre comment l’utiliser. Et en réalité, ce n’est pas si compliqué.

Elle est utilisée comme une épice quelconque pour parfaire toutes sortes de repas : soupes, tajines, marinades, etc. Et je conseille même les viandes blanches que l’ont cuit en sauce. Cela rajoute un peu de fraîcheur au tout, et notamment les légumes qui accompagnent la viande.

6,75 € les 40 grammes

Les poudres et gousses d’ail noir

J’étais très curieuse de tester ces poudres d’ail noir. J’avais entendu dire qu’elles étaient bien plus douces que l’ail cru et cela ne fait aucun doute. Car si j’aime l’ail, j’apprécie qu’il rehausse les petits plats sans prendre le dessus. Quant aux gousses, c’est pareil. Elles sont très parfumées, mais n’étouffent pas le goût du plat principal. Bien sûr, elles sont 100 % biologiques, sans additifs artificiels. Elles plairont beaucoup aux végans.

6,95 € les 60 grammes pour les gousses – 9,50 € les 60 grammes pour les poudres

Je vous encourage vivement à vous rendre sur la boutique en ligne. Vous retrouverez d’autres pépites telles que la pâte à tartiner chocolat noisette, toutes sortes d’huiles, de la fleur de sel, des lattes, des thés également. Bref, une sélection surprenante qui va plaire aux aficionados de produits naturels, bio et respectueux de l’environnement.

Connaissez-vous la marque Amanprana ? Si oui, quels produits nous conseillez-vous ?

Bonne rentrée à tous !