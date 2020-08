Amanprana – La pâte à tartiner chocolat-noisette

Amanprana, marque de soins et d’alimentation bio, présente l’incontournable et gourmande pâte à tartiner chocolat-noisette, bio, éthique, saine, sans sucre raffiné, et sans huile de palme, bien évidemment. Une gourmandise à découvrir, à partager ou non, pour le petit-déjeuner, le goûter, ou tout autre délicieux moment.

Amanprana est une marque de soins et d’alimentation, présentant des produits biologiques, végétariens et le plus possible issus du commerce équitable, aux normes fair world. Peu de transformation, afin de garder des produits sains, avec toutes leurs valeurs et leurs richesses.

C’est dans cet esprit que la marque a travaillé, pendant une année, pour élaborer cette nouvelle pâte à tartiner chocolat-noisette. Une pâte onctueuse et douce, à la saveur délicieuse de chocolat au lait, accompagné de noisettes. Mais attention, la pâte n’aime pas trop les fortes chaleurs !

La recette ne contient que des ingrédients biologiques, des noisettes, du sucre de fleurs de cocotiers, de l’huile de coco, du beurre sans humidité, du lait en poudre, du cacao en poudre, de la lécithine de tournesol et de la vanille. La pâte à tartiner chocolat-noisette est saine, avec son sucre de fleurs de cocotier, à la place des sucres raffinés ou bruns. De plus, elle contient beaucoup d’antioxydants, et est également riche en potassium, fer et vitamine E, tout en constituant une bonne source de magnésium, zinc et calcium.

La pâte à tartiner chocolat-noisette a tout pour plaire aux enfants et aux parents soucieux de leur santé, car elle accompagne tous les moments gourmands de la journée, à commencer par le petit-déjeuner. En effet, la pâte peut se tartiner sur des biscottes, du pain, sur des crêpes et peut aussi agrémenter des recettes et desserts, comme aide culinaire. Elle sait séduire aussi par ses qualités environnementales, de plus en plus appréciées et sollicitées.

La pâte chocolat-noisette d’Amanprana est surprenante, tant par sa recette avec des ingrédients sélectionnés, qualitatifs et biologiques, que par sa texture et son goût savoureux, fondant et délicieux, que l’on aime à retrouver pour les moments gourmands de la journée.

