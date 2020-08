Babylone – La traque

Babylone est une nouvelle série d’action des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome La traque, paru en juin 2020. Une bande dessinée de Laurent Galandon, Frank Giroud et Philippe Nicloux, qui présente un thriller moderne, qui fait aussi écho à l’actualité.

A Paris, dans les bureaux du gouvernement, une personne explique qu’ils n’ont plus beaucoup de temps. Mais une agence est déjà sur le coup, il ne s’agirait d’une affaire de quelques jours, mais le risque zéro n’existe pas… Toujours à la capitale, sur les bords de Seine, une jeune femme attend un homme, un certain Max Ferlane, qui lui demande comment elle a pu avoir son contact. La jeune femme s’explique et expose son cas, sa demande. Sa sœur cadette vient d’être mariée de force avec un notable de leur village natal, qui se situe du côté de Kasongo. Elle remet quelques documents, avec les informations demandées par Max, notamment une photographie récente de la jeune femme à sauver. Le mystérieux homme prend rapidement congés, acceptant ainsi la mission confiée. Un peu plus tard, dans son appartement, Max reçoit la visite d’un ami qui lui remet des papiers d’identité…

Max Ferlane s’apprête donc à partir pour le Kivu, afin d’exfiltrer une jeune femme africaine mariée de force. Alors que tout commençait bien, pour l’ancien militaire, son passé va rapidement le rattraper, tout comme l’agence pour qui il travaillait avant. Sa mission va, quelque peu, changer, il va devoir exfiltrer également le président déchu, objet d’une traque sans relâche. Le scénario est très fluide, présentant une bande dessinée captivante et intéressante, bien rythmée et découpée. On y fait la rencontre de Max Ferlane, ancien militaire des forces spéciales, qui reste marquer par ses expériences passées, le rendant dangereux et ingérable, mais il reste néanmoins un atout, car son ancien employeur fait appel à son expérience, pour une nouvelle mission périlleuse et complexe. Le dessin est assez simple, avec un trait fin, cependant efficace et plaisant.

La traque est le premier tome de Babylone, une nouvelle série d’action des éditions Le Lombard, qui présente ici un nouveau héros, un peu mystérieux, attachant, mais aussi dangereux, dans une bande dessinée captivante, agréable à découvrir et pleine de rebondissements.