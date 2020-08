Comment économiser sur votre facture de gaz ?

Au cours des dernières années, de plus en plus de ménages constatent une augmentation dans leur facture de gaz. Bien sûr, la consommation de gaz est plus importante en hiver, pour des raisons bien évidentes, mais quelle que soit la saison, il est important de suivre certaines consignes pour faire des économies. À cet égard, il faut savoir qu’il est possible de faire des économies de gaz en apportant des ajustements dans ses habitudes d’utilisation des équipements que ce soit pour le chauffage ou pour la cuisson.

Pourquoi est-il important de faire des économies de gaz ?

Dans un contexte de restrictions budgétaires, il est normal de prendre des mesures pour réduire les factures, notamment le gaz et l’électricité. Avec la hausse des prix, il devient urgent de trouver des moyens de faire des économies de gaz. Si votre consommation est trop élevée, il est temps de mettre en pratique quelques conseils pour la réduire. Il s’agit de mesures simples qui, si elles sont suivies à la lettre, peuvent vous aider à économiser et à éviter les surprises à la fin du mois.

Vérifier la qualité des installations et des équipements

Pour commencer à faire des économies de gaz, il convient de comparer les fournisseurs de gaz pour vérifier que votre équipement est bien conforme aux normes de qualité. En plus de présenter des dangers potentiels pour vous et votre famille, les équipements (cuisinière, chaudière, etc.) non-certifiés consomment plus de gaz. À cet effet, il est conseillé de faire évaluer l’état de vos appareils et si nécessaire, d’effectuer un entretien ou procéder à un remplacement, notamment s’il s’agit d’équipements trop anciens.

Parfois, la hausse de la facture de gaz est due à des fuites. Il convient donc de contrôler la qualité des installations de gaz, non seulement pour faire des économies de gaz, mais aussi pour votre sécurité. Les fuites peuvent causer de graves dégâts. Aussi, les éléments de la bonbonne de gaz, tels que le tuyau, doivent être changés régulièrement. En outre, il est important de vérifier fréquemment qu’il est correctement installé et en bon état de fonctionnement. Vérifiez également le régulateur de pression.

Vérifier ses habitudes dans la cuisine

La modification de certaines habitudes dans la cuisine peut vous aider à diminuer votre consommation de gaz. Fermer les casseroles pendant la cuisson, par exemple, réduit considérablement le temps de cuisson. Lorsque vous coupez les aliments en plus petits morceaux, il devient plus rapide de les cuire. Cela permet également d’utiliser moins d’eau pour l’ébullition. Faites bien attention au temps d’ébullition et à la quantité d’eau.

Les flammes de votre cuisinière doivent être de couleur bleue. Si elles sont partiellement jaunâtres ou oranges, cela signifie que la quantité de gaz brûlée est supérieure à la normale. Dans ce genre de cas, il est fort possible que des saletés se soient accumulées dans les buses, entravant le fonctionnement de votre équipement et augmentant la consommation de gaz. Pour y remédier, vous devez effectuer un nettoyage, ou faire appel à un professionnel si le problème persiste.

Vérifier votre radiateur et votre douche

Comme tout autre appareil, le radiateur à gaz a une durée de vie prédéterminée. Si votre appareil est trop ancien, vous devez probablement le remplacer par un nouveau. Un équipement très ancien ne peut pas fonctionner de manière optimale et finit par utiliser plus de gaz que nécessaire, en plus d’être plus sujet aux pannes.

L’installation de douches à haut débit a un impact direct sur la facture de gaz. Le débit désigne le volume d’eau que la douche est capable de fournir, généralement calculé en litres par minute. Bien que les douches les plus utilisées aient un débit d’eau de plus de 15 litres par minute, il est possible de trouver des douches de 8 litres, ce qui peut aider à faire des économies de gaz. La différence peut sembler négligeable, mais elle a un grand impact sur vos factures d’eau et de gaz.

Outre l’installation de douches à débit faible, il est possible d’installer des limiteurs de débit pour limiter la consommation. En plus d’installer cette pièce, vous devez réduire le temps que vous passez sous la douche, pour vous assurer une bonne économie de gaz à la fin du mois.