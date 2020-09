Héroï’cartes – Le jeu de cartes dont tu es le héros

C’est aux éditions 404 On Board que sont parus les jeux de cartes A la poursuite de Barbe Crasse et Astrodyssée, en juillet 2020. Pour un joueur, inspiré, entre autres, des livres dont on est le héros, le jeu propose de faire les bons choix pour remporter la partie et avancer dans l’aventure.

Les boîtes sont petites et pratiques à transporter, en voyage, en week-end ou en vacances. La fermeture est plaisante, avec un aimant. A l’intérieur de la boîte, une inscription indique de faire attention et de ne pas mélanger les cartes avant de commencer la partie. La première carte signale que le jeu débute dès à présent et que les règles du jeu seront expliquées au fur et à mesure.

Suivant le jeu, l’aventure est différente, tout comme le but. Une histoire à construire seul, où il va falloir faire des choix, pour poursuivre des actions et tenter de remporter la partie. Une aventure scénarisée, avec l’aide de cartes numérotées, à retourner et pour suivre les indications et prendre des décisions pour avancer. Le principe est simple, plutôt efficace et plaisant, quoique le jeu de cartes prenne un peu de place, il faut pouvoir l’étaler. L’histoire, les personnages et les objectifs se définissent, au fur et à mesure, apportant ainsi une dynamique au jeu, qui devient intéressant et encore plus avec les choix à faire, pour une aventure unique ! Il y a bien évidemment de mauvais choix, qui font perdre la partie, il faudra donc recommencer et faisant attention. Le graphisme est agréable, plutôt moderne et coloré, dans l’air du temps, il saura plaira aux enfants.

Héroï’cartes est une collection de jeux de cartes, des éditions 404 On Board, qui proposent aux enfants, à partir de 8 ans, de vivre une aventure unique, dont ils seront les héros. Pour remporter la partie, il va falloir faire les bons choix, avancer et retourner des cartes !