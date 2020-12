Indigo : Une invitation au voyage dans l’Indianocéanie

Partagez





Un peu d’air, et de senteur de l’IndianOcéanie, avec une oeuvre magnifique née de l’imagination de Marie Therese Cazal et Dominique Aiss, lors de voyages dans les « Mascareignes ». « Indigo »est un nom qui ne vous dit probablement rien, ou peut-être un peu, et pourtant, il est étymologiquement lourd de sens et de signification. Grâce à trois équipes différentes : Réunionnaise, Malgache et Mauricienne, on a ici une invitation semestrielle, au voyage et à la culture, sous toutes ses formes. Commençons donc cette épopée Artistique, à travers les âges, l’Histoire et l’exploration de l’Art. Disponible sur Indigo-lemag.com.

La lecture d’ Indigo, le Mag :

Je découvre, en ouvrant ce magazine, tout un jardin qui m’était alors inconnu. Une « mangrove » incroyable s’étale devant mes yeux ébahis : de Madagascar, en passant par les Comores. Puis, « les Mascareignes » composées de Maurice, Rodrigues, et La Réunion, et Les Seychelles.

Un univers magnifique aux senteurs de vacances, de farniente pour la plupart des Continentaux, comme moi.

J’épluche avidement, pages après pages, le numéro 1, sans trop savoir où je pose mon pied. Au détour d’une chronique, je découvre des artistes de tout front, à travers des interviews, des contes, des poèmes. Et, lorsque je décide de mettre ma lecture en musique, je choisi un des artistes que je découvre dans ce voyage. Mes pieds sont bien posés sur une plage de sable doux et chaud. Agréable et enivrant !

Tout me transporte, toute cette nouvelle culture m’enveloppe avec ce chant, cette ambiance parfaite pour cette mine de découverte des différentes cultures ancrées depuis des âges, dans ces îles méconnues finalement. Comme le « témoignage » d’un passé, d’un héritage à ne perdre sous aucun prétexte.

L’Indianocéanie est un jardin florissant de tous/tes ses artistes : musique, peinture, littérature, poésie, théâtre, bande dessinée, photographie, cinéma. Sans oublier une part d’Anthropologie, d’Ethnologie et d’Histoire. Le lecteur y découvre des “racines”, pour comprendre le cheminement des mentalités et de la Culture au fil des évènements climatiques, Historique. Un magazine au rôle de guide “initiatique” pour une jeunesse locale, ou délocalisée. Un véritable enrichissement personnel pour les Continentaux coincés sur leurs Terres !

Conclusion :

L’art traverse les âges grâce à des témoignages puissants tel que cet « Indigo », pour enrichir chaque être, chaque âme, pousser à la tolérance entre les peuples, si différents, et si riches de Culture !! Chaque lecteur sera touché par une partie de ce voyage incroyablement « imprégnant ». Dépeignant un tableau culturellement « arc en ciel », les « voyageurs » et rêveurs seront comblés et envoutés de tant de beauté. Je vous laisse rêver un peu en allant rejoindre Indigo-lemag.com.