La Cour d’Orgères – La confiture comme un art

La Cour d’Orgères, Maître artisan confiturier, élabore et produit depuis plus de 40 ans, de la confiture haute couture, cuite au chaudron, dans l’atelier de la presqu’île de Quiberon. Aussi, pour ce Noël des coffrets, comme des bouquets de confitures, sont à offrir, déguster et partager…

Voici donc plus de 40 ans, que l’entreprise familiale La Cour d’Orgères, élabore, avec les meilleurs fruits et de préférence locaux et de saison, des confitures artisanales, cuites au chaudron, en petites quantités, pour ne pas abîmer la saveur et les fruits. Après les recettes les plus simples, la marque a su se démarquer avec de l’originalité, ainsi des recettes inédites et curieuses sont imaginées par les maîtres confituriers, comblant les gourmands plus exigeants, qui veulent du changement.

Aussi, quelques confitures éphémères, de nouvelles recettes, sont à découvrir pour les fêtes, comme la confiture Pomme de pin. Une recette fraîche et unique, alliant la douceur de la pomme, à la saveur boisée du pin. Des pousses de sapin bio justes cueillies, pour une décoction, offrent un extrait puissant, qui va s’affiner avec la pomme sucrée. Le mélange délicat et fort intéressant, est agrémenté de pignons de pin torréfiés, apportant de la texture et du croquant, à cette confiture surprenante.

Une autre confiture éphémère est à déguster, ou plutôt un chutney, le Berry Christmas. Un chutney cranberry et oignon, qui présente un sucré-salé qui va plaire et accompagner les repas de fêtes. Le confit d’oignons est ici revisité, pour une belle alliance, offrant un goût sucré-salé tendance et gourmand. Les airelles sauvages offrent une touche d’acidité, tandis que les épices apportent un bel équilibre à la recette. Le chutney accompagnera un foie gras, un pain surprise, une salade, un toast avec du fromage…

Enfin, dans la collection des Sucrées salées, la recette Ecume des mers est une création originale et audacieuse, mettant à l’honneur Nantes et sa région. La recette met donc en avant des produits de ce terroir, avec muscadet, algues et échalotes. Un confit surprenant, mais agréable et frais, qui accompagnera les huîtres, le saumon fumé, ou encore le foie gras.

Vous l’aurez compris La Cour d’Orgères surprend, avec des recettes authentiques et originales, qui osent allier les saveurs, pour des confitures, chutney et confits aussi surprenants que savoureux, curieux que gourmands. Des petits pots à découvrir, savourer, partager et déposer au pied du sapin de Noël !

