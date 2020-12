Yves Rocher – Le jardin magique de Noël

Cette année, Yves Rocher présente un univers féérique pour Noël, à travers trois collections uniques. Baies de minuit, Pommes d’hiver et Karité magique sont à retrouver dans différents coffrets, à tous les prix et à travers plusieurs produits de soins et de beauté.

Pour chaque fête de fin d’année, la marque française Yves Rocher émerveille, avec de jolies collections, uniques et éphémères. Pour ce Noël 2020, trois collections féériques sont à découvrir, Baies de minuit, Pommes d’hiver et Karité magique, à travers différents produits, comme un bain douche, un gommage pour le corps, un gel lavant pour les mains, un baume à lèvres, une crème main et une bougie. La collection Karité magique, quant à elle, présente une crème de douche surgras, un gommage pour le corps et un lait réparateur pour le corps.

Les coffrets présentant ces collections, sont nombreux, tous formats et tous prix, pour petits et grands cadeaux, afin de satisfaire tout le monde, avec des cadeaux personnalisés également. La collection Baies de minuit est fraîche, avec un parfum gourmand, avec la douceur acidulée des baies rouges. Les couleurs sont chaudes, envoûtantes, avec des touches dorées, pour les fêtes. Pommes d’hiver, l’autre collection offre des teintes orangées, avec toujours une touche de dorée. Les notes olfactives sont fondantes et gourmandes, avec la pomme cuite qui s’associe à la vanille. Un parfum chaleureux et délicieux à retrouver.

Pour cette fin d’année, il y a également de sympathiques produits de maquillage, pour les lèvres, le regard et le teint, ainsi qu’une palette magique de maquillage, pour laisser sa créativité s’exprimer et créer un bon nombre de looks, et s’essayer à quelques originalités.

Il y a aussi l’unique Calendrier du Nouvel an, pour sept jours de surprise, sept cases, sept produits de maquillage, afin de se faire une précieuse routine beauté, réaliser un joli look de fêtes, pour le premier de l’An. Ainsi, juste après Noël, la magie dure un peu plus, avec ce calendrier unique, bienfaisant et beau, qui se déplie et forme une belle fleur. A l’intérieur, sont à retrouver six full-size et un produit au format voyage, un vernis à ongles, un fard à paupières scintillant, un crayon Khôl, un fard à joue, un mascara, un enlumineur et un rouge à lèvres.

Pour ce Noël, Yves Rocher présente de belles et gourmandes collections, afin de prendre soin de soi ou des autres, à travers des coffrets fabuleux, féériques. Des produits de soins, de beauté et de maquillage à offrir et à retrouver au pied du sapin de Noël.

La marque française de produits de soins et de beauté Yves Rocher est à retrouver par là…