Humour : Noël 2020, couvre-feu et vaccin

Humour – Du rire plein la hotte du Père Noël 2020. Sous le sapin, un vrai festival de gags, de photos et de videos sur Noël, le confinement et le couvre-feu. Découvrez vite notre sélection des meilleures vannes du moment. Prenez-soin de vous et passez de Joyeuses Fêtes de la part de la rédaction de France Net Infos.

