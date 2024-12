Saint-Ex : rencontre avec Louis Garrel et le réalisateur Pablo Agüero

Mercredi sortira au cinéma « Saint-Ex », le nouveau film du réalisateur argentin Pablo Agüero. Avec un tel titre, on aurait pu s’attendre à un biopic sur l’auteur du Petit Prince. Il n’en est rien. Le film se concentre sur un moment précis de la vie de Saint-Exupéry, bien avant qu’il n’écrive ce chef d’oeuvre intemporel. Quand il était pilote pour l’Aéropostale, en Argentine, son meilleur ami, Henri Guillaumet, a disparu dans la Cordillère des Andes. Parti à sa recherche, Saint-Ex va aller de rencontre en rencontre et faire entrer le rêve et la poésie dans sa vie. Pablo Aguëro a fait le choix de ne pas réaliser de biopic. Son film, riche en plans d’une extraordinaire beauté, prend souvent l’allure d’un conte, tantôt réaliste, tantôt merveilleux.

C’est à Louis Garrel que le réalisateur a confié le rôle d’Antoine de Saint-Exupéry. Nous les avons rencontrés tous les deux lors du dernier festival Cinéroman de Nice.

France Net Infos : Quelle réaction avez-vous eue quand Pablo Agüero vous a proposé d’interpréter Saint-Exupéry ?

Louis Garrel : J’ai d’abord pensé que je ne le connaissais pas bien. A part Le Petit Prince, je n’étais pas un grand lecteur de Saint-Exupéry. Après, j’ai rencontré Pablo qui m’a raconté qu’il voulait montrer un segment rêvé de vie de Saint-Exupéry en Argentine. Quand il m’a dit que c’était surtout son histoire avec Guillaumet dans l’Aéropostale, je me suis dit qu’il tenait un bon sujet. Ca m’a intéressé tout de suite ! Je lui ai tout de suite demandé si on devait aller en Argentine pour tourner mais il m’a répondu qu’on resterait à Paris. J’étais aussi ravi de tourner à nouveau avec Vincent Cassel. J’ai une belle complicité avec lui. Sa présence m’a aussi convaincu de faire le film.

France Net Infos : Ce film vous-a-t’il donné envie de lire d’autres livres de Saint-Exupéry ?

Louis Garrel : En fait, pendant le tournage, le soir, je lisais ses récits de voyages. On a l’impression qu’il écrit en direct quand il est dans les airs ! A la fois j’ai une fascination pour le vol et je suis phobique de l’avion.

France Net Infos : Vous avez filmé un moment bien précis de la vie Saint-Exupéry. Pourquoi ce choix ?

Pablo Agüero : Je suis né au pied de la Cordillère des Andes, là ou Guillaumet est tombé. J’ai grandi dans un endroit où il n’y avait pas la télé. Avec mes parents, on n’allait pas au cinéma. Mon imaginaire est né avec Le Petit Prince. Ensuite, j’avais cette image des avions. Et puis, le fait que Guillaumet ait pu survivre à cet endroit pendant cinq jours m’a fait penser à un film d’aventures. J’ai appris que Le Petit Prince avait été inspiré à Saint-Ex en filigrane par ce qu’il avait connu là-bas. Il a rencontré aussi une française, qu’il appelait la petite princesse d’Argentine. Je me suis alors dit qu’il y avait un film à faire !

France Net Infos : Outre Louis Garrel qui incarne Saint-Ex, il y a aussi Diane Krüger et Vincent Cassel. Comment avez-vous composé ce casting ?

Pablo Agüero : J’ai toujours pensé que Louis Garrel était le seul à jouer Saint-Ex tel que je le voyais. Je ne voulais pas d’une version mimétique, comme on peut en voir dans les biopics. Je voulais capter la quintessence de Saint-Ex.

France Net Infos : Où avez-vous tourné ?

Pablo Aguëro : En Patagonie mais surtout en France. On a utilisé une méthode très particulière pour pouvoir obtenir des images recréant l’ambiance des contes, avec l’apparente simplicité du Petit Prince. On a mis deux ans pour les élaborer. On a créé une Cordillère des Andes qui n’existe pas. On a beaucoup élaboré la composition des images mais tout ce qu’on voit à l’écran est vrai et organique. On a assisté à des tempêtes de neige en Patagonie. On recherchait ces images-là. On a fait de l’artisanat avec de la matière vraie ! On a fait entrer de la neige aux studios de Bry-sur-Marne !

France Net Infos : Y-a-t-il eu une scène plus difficile à tourner ?

Louis Garrel : On a dû aller à Bruxelles pour une scène où il fallait créer de vraies vagues. On a planté une carcasse d’avion dans l’eau. A un moment, il s’est enfoncé dans la piscine. Je me suis coupé et je voyais le sang se répandre dans l’eau ! J’ai failli m’évanouir mais, en fait, je n’avais pas grand-chose. Toute l’équipe est venue me réconforter ! Je me rappelle aussi que je portais une peau de mouton pendant près de huit heures à Bry-sur-Marne. J’avais l’impression d’étouffer !

France Net Infos : Louis, en tant que réalisateur, quel est ou quels sont les romans que vous aimeriez adapter au cinéma ?

Louis Garrel : Ce serait plutôt des romans policiers de série B. Pourquoi pas des SAS ? Plus le texte est un roman de gare, plus il m’attire !

France Net Infos : Pablo, avez-vous rencontré la famille de Saint-Exupéry au cours de l’élaboration du film ?

Pablo Agüero : Je l’ai rencontrée avant le tournage. Ils ont été très respectueux. Ils ont pu voir le film fini. Leurs retours ont été très positifs !

« Saint-Ex » de Pablo Agüero avec Louis Garrel, Vincent Cassel, Diane Krüger au cinéma le 11 décembre.