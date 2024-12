« Pierre et Le Loup » de Prokofiev en ciné-concert au Forum Jacques Prévert de Carros

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Forum Jacques Prévert de Carros a pensé aux petits et aux grands et proposera le 17 décembre, un ciné-concert de l’oeuvre emblématique de Prokofiev, Pierre et Le Loup. Les musiciens de l’Orchestre National de Cannes partageront la scène avec un récitant et pas moins de 432 illustrations de l’artiste plasticien Paul Cox. Ce spectacle fait partie des temps forts de la programmation du Forum Jacques Prévert. En effet, les personnes sourdes et malentendantes pourront être équipées de gilets vibrants afin de leur permettre de profiter du spectacle dans les meilleurs conditions. Marion Bertrand, chargée des relations publiques et de l’animation au Forum Jacques Prévert nous a parlé de ce dispositif inédit mis en place en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes.

Un ciné-concert de « Pierre et Le Loup » avec l’Orchestre National de Cannes

Le 17 décembre, sur la scène de la salle Juliette Gréco, vont cohabiter 35 musiciens de l’Orchestre National de Cannes, un récitant, Félix Barras, ainsi que 432 illustrations de l’artiste plasticien Paul Cox. Le ciné-concert durera une quarantaine de minutes et commencera à 20h. A la fin, les musiciens présenteront leurs instruments pour le plus grand plaisir des enfants, toujours curieux et avides de questions. A noter aussi qu’avant et après la représentation, la librairie « La pêche à la Ligne » de Cagnes-sur-Mer viendra proposer une sélection d’ouvrages dans le hall du Forum Jacques Prévert.

Des gilets vibrants mis à disposition pour les personnes sourdes et malentendantes

Lorsque nous l’avons contactée par téléphone, Marion Bertrand a bien insisté sur la proposition du Département des Alpes-Maritimes de mettre des gilets vibrants à disposition des personnes sourdes et malentendantes. « Cinq gilets seront proposés gratuitement. Ils retranscriront la musique sous forme de vibrations », nous a-t-elle précisé. « Il s’agira d’une première pour le Forum Jacques Prévert. Ce genre de dispositif est mis en place dans les concerts habituellement. C’était une proposition de l’Orchestre National de Cannes et du Département de le tester sur des concerts de musique classique ». Une belle initiative qui gagne à être étendue à d’autres spectacles.

Pour réserver les gilets vibrants, il suffit d’envoyer un message à : accueil@forumcarros.com

« Pierre et Le Loup » de Prokofiev, le 17 décembre à 20h au Forum Jacques Prévert de Carros. Pour réserver : www.forumcarros.com