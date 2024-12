Halto – L’art du rhum arrangé artisanal et régional

Halto, marque française, se démarque dans l’univers des rhums arrangés grâce à un savoir-faire artisanal et une démarche innovante qui célèbre les saveurs des régions françaises. La gamme « Arrangés de nos régions » illustre cette approche unique, en associant l’authenticité des terroirs français à des recettes originales. Chaque création reflète une région, mettant en avant des ingrédients emblématiques et une qualité irréprochable.

Le rhum arrangé Pain d’épices d’Alsace est une des stars de cette collection. Récompensé par une médaille d’Or, au Concours Général Agricole, ce rhum enchante par ses notes chaleureuses d’épices, de cannelle et de gingembre. En bouche, il évoque immédiatement les marchés de Noël alsaciens, avec un caractère réconfortant idéal pour la période des fêtes. Une invitation au voyage gustatif, tout en douceur et en tradition.

Autre création remarquable, le rhum arrangé Marron glacé d’Ardèche surprend par son équilibre délicat. En première bouche, des arômes légers et floraux se dévoilent, portés par un rhum de grande finesse. En longueur, le velouté irrésistible de la crème de marron s’installe, apportant une touche gourmande et raffinée. Une véritable ode à l’Ardèche et à son produit phare, le marron.

Les rhums arrangés Halto s’imposent comme des incontournables pour les fêtes de fin d’année. Qu’ils soient offerts en cadeau ou dégustés, avec modération, lors d’un moment convivial, ces créations transportent les amateurs dans un univers de saveurs riches et authentiques. Leur originalité et leur qualité en font des choix parfaits pour sublimer les tables de fête ou accompagner des instants chaleureux en famille ou entre amis. Halto incarne l’alliance du terroir et de la gourmandise, pour des fêtes empreintes de caractère et de plaisir.