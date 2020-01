Salle de bain moderne – quoi au lieu du carrelage sur les murs

Ces dernières années dans le cadre de l’aménagement intérieur des appartements regorgent d’une sorte de futurisme et de modernité. C’est pourquoi cet article soulève la question de l’investissement dans une salle de bain moderne, qui ressemblera à une sortie de films futuristes vivants.

Finition naturelle – utiliser la pierre

Le carrelage n’est au fait plus à la mode et ne correspond pas à la salle de bain moderne et élégante. Actuellement, le roi en matière des tendances est le matériau utilisé dans les temps anciens, c’est-à-dire la pierre. Elle est surtout pratique car en raison de sa résistance, elle est presque complètement résistante au fonctionnement de l’eau. De plus, presque chaque type de la pierre conviendra à votre salle de bain (si elle est bien assortie). Par exemple, le granit, grâce à ses propriétés, vous servira pendant des années. Le marbre, à son tour, est une sélection extrêmement large de structure et de couleur potentielles. Une idée intéressante est également l’utilisation de l’onyx, cependant, en raison de sa spécificité, il convient principalement à la création de petites mosaïques. L’avantage indubitable de la pierre est qu’elle apportera à votre salle de bain du style et de l’élégance. La salle de bain aura l’air d’avoir été retirée de la résidence des stars riches.

Papiers peints photo uniques

Vous pouvez également envisager d’investir dans les papiers peints photo tels qui sont disponibles sur le site https://myloview.fr. Investir dans un papier peint photo intéressant représentant, par exemple, un paysage peut être une idée intéressante pour pimenter votre salle de bain. Cela vaut sans aucun doute la peine d’être considéré.

Le bois dans une salle de bain moderne

Cela peut surprendre, mais le bois est de plus en plus utilisé dans les salles de bains, en particulier le bois exotique. Bien imprégné et préparé, il sera certainement résistant à l’eau. Par conséquent, vous n’avez pas à vous inquiéter qu’après un certain temps, le bois de votre salle de bain soit endommagé. Néanmoins, il vaut la peine d’utiliser du bois très durable en ce qui concerne l’humidité à l’intérieur de la salle de bain. Le teck, le jatoba (courbaril), l’iroko et le lapacho sont des exemples de ce bois. Il vaut la peine d’envisager d’investir dans ces types de bois pour la salle de bain, car ils sont vraiment beaux.

Béton décoratif – un intérieur original

C’est intéressant, mais le béton n’est généralement pas associé à un matériau qui peut être utilisé pour créer une salle de bain moderne ou sous forme de décoration quelconque. Cependant, comme l’indiquent les dernières idées et tendances, cela est parfaitement possible. La solution que vous pouvez choisir est l’utilisation du béton architectural VHCT. Il a l’air vraiment phénoménal et correspondra certainement à l’apparence de votre salle de bain.

Panneaux muraux pour une salle de bain moderne

Récemment, les panneaux muraux sont également devenus très populaires. Ils constituent un excellent choix pour une finition de mur intéressante et efficace. La variété inhabituelle de designs et la gamme de couleurs presque illimitée rendent votre salle de bain magnifique. L’avantage des panneaux muraux est leur facilité de montage. Sans aucun doute, il convient d’envisager d’investir dans cet élément.