Cendrillon de Joël Pommerat au Théâtre Darius Milhaud – Paris

Cendrillon – Joël Pommerat revisite le conte de notre enfance. Avec sa plume sensible et drôle, il la recycle en un conte de fée moderne, une mélodie grinçante, une caresse piquante, innocente et cruelle à la fois. Mise en scène Éléonore Seguin. À partir du 13 février 2020

Cendrillon de J. Pommerat

Théâtre Darius Milhaud – Paris XIXe

Du 13 février au 19 mars 2020

«Tant que tu penseras à moi, tout le temps, sans jamais m’oublier… je resterai en vie quelque part.» Ce sont les derniers mots que Sandra, cette très jeune fille à l’imagination débordante, croira entendre de la bouche de sa mère mourante.

Mais vous savez, les mots ont parfois plusieurs sens. Certains se ressemblent tellement qu’on peut même les confondre. Alors Sandra demanda à son père de lui acheter une montre. La plus grosse possible. Equipée d’une sonnerie comme un réveil. Pour contrôler le temps…

Une belle-mère tyrannique, deux méchantes belles-sœurs, un père qui fume trop, une maison en verre et une marraine la bonne fée qui rate un peu trop souvent ses « abracadabra ». Sandra évoluera tant bien que mal dans ce sacré bazar. Accablée de tâches ménagères, son gros réveil toujours auprès d’elle qui lui rappelle de penser à sa mère. Or un beau jour, le roi organise un bal en l’honneur de l’anniversaire du prince…

Un enchaînement de malentendus et des personnages hauts en couleurs. Cendrillon, c’est une mélodie grinçante, la nôtre…

SUR SCÈNE : Mathilde Clozier, Léona Cosa, Loïc Déchaud, Timothée Grange, Duncan Jaubart, Charlotte Lainé, Tess Lauvergne, Marie Liziard, Thomas Perriau-Bébon, Eléonore Seguin

AUTEUR : Joël Pommerat

METTEUR EN SCÈNE : Eléonore Seguin

Représentations les jeudis à 21h du 13/02 au 19/03/2020

Durée : 1 h 20

