Créant beaucoup de polémiques dans le monde de la mode, la modest fashion est pourtant sujette à une vérité quasi absolue. En effet, c’est une forme de réappropriation de la mode qui tend à s’éparpiller de par le monde. Et elle gagne en adeptes. Pour en savoir plus, lisez la suite.

Qu’est-ce que la modest fashion ?

Également appelée mode pudique ou encore mode modeste, la modest fashion est un concept qui regroupe les mêmes adhérents à une mode commune. En général, les adeptes de la modest fashion privilégient les longueurs, la sobriété ou encore la modestie.

Mais puisque la modestie est un concept relatif, il est ainsi assez compliqué de définir exactement ce qu’est que la modest fashion. C’est la raison pour laquelle la définition qui sied le mieux à la modest fashion c’est l’approbation que c’est une philosophie de vie et une manière d’être. En effet, elle est reflétée par le comportement et les pensées de chacun que celui-ci tente de véhiculer à travers son style vestimentaire.

De ce fait, c’est une mode qui est libre. C’est une réponse à la société qui adule et incite la femme à s’habiller de manière sexy et des fois révélatrices à la limite de la nudité. C’est également une autre réplique à la définition standardisée de l’élégance et de la tendance actuelle qui se penche vers l’exhibition de certaines parties du corps de la femme.

Dans ce sens, les adeptes de la modest fashion voient le fait de tout couvrir du cou jusqu’aux pieds comme une façon d’exprimer sa classe, sa grâce, sa féminité, mais également son élégance et sa modestie.

Modest fashion : ses origines

Porter des vêtements amples ne date pas d’hier. En effet, c’est seulement l’appellation qui s’est modernisée, mais le concept a déjà traversé des siècles et a déjà séduit bon nombre de peuples et de civilisations du monde entier.

Néanmoins, certains évènements marquants de l’Histoire a mis l’accent sur la vulgarisation et la popularité de ce style vestimentaire. On distingue particulièrement les évènements du 11 septembre aux Etats-Unis qui ont poussé d’une manière inclusive les musulmans à lutter contre l’amalgame entre le terrorisme et l’islam.

Par la suite, l’avènement des réseaux sociaux y est aussi pour beaucoup dans le développement de cette tendance. Effectivement, certaines blogueuses ont boosté sur le devant de la scène la popularité des vêtements modestes et ont titillé l’intérêt des grandes marques à s’y adonner pour renforcer l’émergence de nouvelles marques promoteurs de la modest fashion comme Haute Hijab par exemple.

À titre d’illustration, on peut remarquer l’implication de la marque H&M en 2015 qui a mis en exergue une femme voilée dans une campagne publicitaire de ses produits. C’était une première dans l’histoire de la mode moderne. Beaucoup d’autres grandes marques ont par la suite suivi ce chemin et ont diffusé le style tout autour du monde.

Toutefois, bien qu’elle soit de plus en plus tendance en Amérique, la modern fashion n’est pas forcément bien travaillée dans l’industrie de la mode européenne dont en France. En effet, les grandes marques françaises ne mettent pas encore en avant le modest fashion. En tout cas, les chances pour qu’elle soit de nouveau étudiée et divulguée en France sont assez grandes si l’on considère le côté classe et tendance que le style évoque en général.

À qui s’adresse la modeste fashion ?

De par sa nature ouverte, la modest fashion reste un style qui peut être adopté par toutes les femmes et en particulier à celles qui revendiquent les préjugés et les pré-établis de la société en termes de mode. En effet, la modest fashion est surtout très prisée par les femmes qui ne veulent plus s’adapter aux contraintes de la société. Elles veulent changer la perception de la femme parfaite.

Outre le fait de vouloir protéger ses propres opinions, la mode pudique est également un message clair pour affirmer une certaine féminité cachée. Contrairement aux préjugés, les femmes modestes ne « cachent » pas certaines parties de leurs corps par honte. Cette tendance distingue celle qui l’adopte et lui confère une image certes différente mais unique, comme tous les styles vestimentaires bien posés d’ailleurs.

En outre, bien que ces femmes ne choisissent de dévoiler qu’une petite partie de leurs corps ou parfois pas du tout, il est à préciser que leurs styles vestimentaires modestes et pudiques véhiculent également les principales valeurs sur lesquelles elles s’appuient : la beauté dans la décence et bien sûr la modestie.

Puisqu’elle ne concerne pas que les femmes musulmanes qui portent ou non des voiles, la mode pudique est aujourd’hui un style vestimentaire qui peut être adopté par tout un chacun. En effet, toutes les filles peuvent adopter les robes longues aux manches longues et fermées jusqu’au cou. C’est un style à part entière adapté à tout le monde. Beaucoup s’accordent à le dire.