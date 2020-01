Les chevaliers d’Héliopolis, tome 4, Citrinitas, l’œuvre du jaune

Citrinitas, l’œuvre du jaune est le quatrième et dernier tome de la saga ésotérique Les chevaliers d’Héliopolis, d’Alejandro Jodorowsky et Jérémy. Une bande dessinée qui est parue aux éditions Glénat, ce janvier 2020, concluant ainsi la grande saga fantastique.

1888, à Londres, dans un pub, une femme paie la tournée, car cette nuit est sa nuit. En effet, elle raconte à ses camarades qu’elle revient dans une heure, car un client généreux l’attend. Une autre femme lui conseille d’être prudente et de ne pas partir seule. Une autre personne lui suggère de partir avec Chulo, car son client est peut-être l’éventreur. Mais la jeune femme se retourne en souriant, confiante, en affirmant qu’il ne faut pas s’inquiéter, car son client est une cliente ! Puis, elle quitte le pub. Un peu plus tard, un peu plus loin, cette même prostituée retrouve une femme qu’elle enlace et embrasse, mais bientôt l’autre femme sort un petit scalpel de sa manche pour trancher la gorge de sa victime. A terre, la prostituée est morte. L’éventreur, aux formes féminines, éventre sa dépouille et cherche dans les viscères. Pendant ce temps, dans les Pyrénées espagnoles, Asiamar se prépare à passer sa dernière épreuve, pour son initiation.

Le récit est plein de surprises et de rebondissements, encore une fois, avec des révélations, qui ne sont pas sans bouleverser le héros et les lecteurs. Après avoir accompli son dernier rituel, Citrinitas, pour lui permettre de retrouver sa jeunesse et de vivre mille ans, Asiamar a une nouvelle mission à remplir. Il doit retrouver l’éventreur de Londres, un mutant tueur de femmes qui sévit depuis quelque temps. Mais cette rencontre va tout bouleverser et la vérité va enfin être révéler au héros. La bande dessinée est une fresque épique, qui se conclut avec une révélation incroyable, mais qui garde tout son sens, mêlant efficacement science-fiction et fantastique. Une saga ésotérique qui se termine avec de belles et grandes surprises, entre secrets, révélations, aveux, voyages et rencontres. Le dessin est toujours aussi somptueux, réaliste et détaillé, avec un trait fluide, dynamique, fin et travaillé, qui offre quelques belles scènes d’action, de sensualité, et de magnifiques planches.

