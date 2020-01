Dans la nouvelle gamme parascolaire Je suis en CP, des éditions Flammarion, est paru, ce janvier 2020, le cahier de 128 pages, Méthode de lecture. Un livre souple, pour les enfants, inspiré de la méthode Montessori, pour mieux apprendre grâce aux neurosciences.

Le cahier propose une méthode de lecture phonétique, pour apprendre de façon active, progressive et rassurante, en s’appuyant donc sur la pédagogie Montessori, avec l’innovation de l’apport des neurosciences. Elles expliquent pourquoi la pédagogie mise en avant fonctionne, et permet même d’aller plus loin pour les enfants, allant du concret vers l’abstrait et en aidant à ancrer les apprentissages et à mieux les mémoriser.

L’approche suit le programme scolaire, permettant aux enfants de progresser chacun à leur rythme, tout en s’appuyant sur un univers qu’ils connaissent déjà, avec des héros qui leur ressemblent, tous les élèves de la série Je suis en CP.

Le livre souple présente, sur le premier rabat, une note à l’intention des parents, afin d’accompagner au mieux les enfants dans l’initiation à la lecture, pour répondre à leur soif de connaissances à travers les livres, et de façon autonome. Ensuite, un sommaire très complet présente toutes les étapes à suivre, en commençant par les sons simples, les premiers mots, les premiers sons complexes, les premières phrases et de nouveaux sons complexes.

Les activités et exercices sont variés, entrecoupés de bilans, pour vérifier les acquis des enfants. L’apprentissage est doux et progressif, jouant aussi avec la vue et l’ouïe. A la fin de l’ouvrage des outils sont à retrouver et à découper, des lettres mobiles, des cartes images et des cartes mots, qui vont permettre des jeux et exercices, et des apprentissages progressifs. Les consignes sont simples et bien expliquées, pour découvrir la lecture, petit à petit et prendre confiance en soi.

Je suis en CP – Méthode de lecture est un cahier souple qui invite les enfants, accompagnés de leurs parents, à découvrir et apprendre à lire, à travers des activités diverses, suivant la méthode Montessori, tout en suivant le programme scolaire, pour ne pas déstabiliser les enfants.