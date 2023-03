Sami et Julie au zoo – Les histoires de P’tit Sami

Dans la collection « Les histoires de P’tit Sami » nous sommes ravis de vous présenter le nouvel album « Sami et Julie au zoo ». Les enfants vont participer aux aventures de leurs héros préférés, en pleine nature, à la découverte de nombreux animaux. Ils vont beaucoup s’amuser !

Quelques mots sur « Sami et Julie au zoo »



Sami et Julie sont ravis car leur mamie les emmène au zoo. Ils sont plus qu’heureux à l’idée de découvrir des animaux qu’ils ne connaissent pas. D’ailleurs, Julie est bien décidée à faire tout un tas de photos ! Une fois arrivés au zoo, ils s’emparent du plan qu’ils comptent bien suivre à la lettre. Ils commencent par visiter un enclos à la découverte d’ours. Surexcités, ils observent des zèbres, une girafe et son girafon. Sans oublier les singes qui, sans surprise, font preuve de canaillerie et n’hésitent pas à leur faire quelques farces. Ils s’arrêtent ensuite pour observer les hippopotames, les lions qui font la sieste, un paon et une autruche au caractère bien trempé. Jusqu’à ce qu’ils s’émerveillent devant une famille de pandas adorables. Sami et Julie rentrent à la maison des souvenirs plein la tête, et à en croire les photos, Sami s’est beaucoup amusé !

« Sami et Julie au zoo » est à retrouver ICI.

Quel plaisir de retrouver Sami et Julie dans de nouvelles aventures ! Et l’idée du zoo est plutôt bien trouvée lorsqu’on sait à quel point les enfants aiment les animaux. La narration est efficace, riche en détails, avec ce côté pédagogique que l’on apprécie dans la série “Les histoires de P’tit Sami”. Quelques mots sont remplacés par une illustration parlante qui fait que les enfants pourront participer activement à la lecture. La collection mise justement sur une lecture participative, permettant à l’enfant de structurer son langage, de se préparer à l’apprentissage de la lecture et bien sûr d’observer chaque situation et de faire ses propres commentaires.