Parmi les ardoises proposées aux Éditions Hachette Éducation, « Mon ardoise Montessori – Les lettres et les sons » fait partie de celles qui se démarquent par sa force pédagogique. Elle va permettre aux enfants d’apprendre à lire et à écrire de façon progressive tout en s’amusant des illustrations présentes sur l’ardoise.

Et si on apprenait à écrire de façon ludique ?

L’ardoise « Les lettres et les sons » menée par la méthode Montessori propose aux enfants d’apprendre les lettres de l’alphabet dans un premier temps. Il est bon de préciser que les lettres sont exclusivement en minuscule ; l’ardoise est donc conseillée aux enfants à partir de l’âge de 4/5 ans. Et pour rendre l’apprentissage plus ludique, des lettres rugueuses ont été ajoutées pour qu’ils puissent toucher et observer le sens indiqué par les flèches. Ils pourront ainsi réaliser eux-mêmes la lettre en question, grâce au feutre effaçable joint à l’ardoise, qui va leur permettre de s’entraîner encore et encore.

Mon ardoise Montessori – Les lettres et les sons est à retrouver ICI.

Pour chaque lettre, la méthode s’est dit qu’il serait intéressant d’intégrer des mascottes qui les invitent à prononcer chaque lettre ou mot. Par exemple : pour le « a » l’ananas fait « aaa », la grenouille fait « eee » ou encore le vent qui fait « vvv ». Bref, une façon de les habituer aux sons qu’ils pourront associer à la lettre en question. De nombreuses illustrations sont présentes également, leur permettant d’associer une image à une lettre et de retenir plus facilement la prononciation. Pour la lettre « a », nous retrouvons l’avion ou l’arbre. De plus, le « a » est de couleur différente pour qu’il puisse être identifiable à l’œil nu.

Le format ludique de l’ardoise « Montessori – Les lettres et les sons » n’aura aucun mal à intéresser les enfants dès leur plus jeune âge et quel que soit leur niveau. Grâce au feutre effaçable, ils pourront s’entraîner encore et encore, se laisser porter par ce qu’ils vont observer, les illustrations associées aux lettres notamment.