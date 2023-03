Chef de service dans une chaîne de restauration, un homme voit sa vie bouleversée par un heureux événement : La grossesse de M.Hiyama !!! Loin d’être prêt, que ce soit psychologiquement, ou physiquement, il va faire face à la réalité inégalitaire qu’il ne soupçonnait même pas jusqu’alors ! Une grossesse qui va lui permettre de se battre, d’accepter et de médiatiser tout une aura de positivité et d’égalité autour de la grossesse !!!

Un shojo étonnant par son sujet sensible, terriblement feel-good. One shot à retrouver aux éditions Akata depuis le 23 février 23 !! (+14)

Le décor – La grossesse de M.Hiyama :

Des toilettes ….

Kentarô Hiyama lit avec stupéfaction le résultat de son test de grossesse : P-O-S-I-T-I-F !!! Lui, qui croyait avoir pris les précautions nécessaires pour éviter ce genre de « surprises », semble avoir failli !!! Il faut dire que monsieur le célibataire, ayant un poste à responsabilité, ne lésine pas sur les aventures. Il serait même un coureur de jupons invétéré ! Mais de là à tomber enceint. Il n’en revient toujours pas !!!

Et son périple commence chez ce gynécologue qui avoue qu’une grossesse spontanée ne touche qu’un homme pour dix femmes. Quelle veine. C’est tombé sur lui. Et déjà, rien que de penser à l’opération, il en a presque la nausée. Bien entendu, l’option de l’avortement est abordée afin de lui laisser le choix.

En sortant de sa consultation, c’est une foule de questions qui commence à lui tordre le cerveau en deux. Faut-il le garder ? Comment va-t-il faire au travail ? Comment va-t-il faire tout court, il est célibataire ???!!!Et de qui vient le bébé ?

C’est là qu’il commence à envisager toutes les options. Même, si au départ, ses pensées sont directement dirigées sur un avortement, c’est, en constatant les inégalités homme/femme. Le regard des autres à son égard. Ces sentiments positifs et négatifs que les gens lui renvoient. Qu’il décide avec ferveur de tout contrer, pour envisager les véritables possibilités, s’adapter à cette vie et ce petit être grandissant dans son organisme.

Il commence à médiatiser son histoire, ce qui a pour conséquence, sans qu’il le sache, de changer bien des mentalités !!!!!

Le point sur le manga :

Mais quel bonheur ce manga aux éditions Akata !!!! Envisager que la grossesse ne soit plus exclusivement féminine est une idée avant-gardiste de la part d’Eri Sakai. À bas le sexisme, dans notre société où certains hommes osent déjà à peine avoir recours à la vasectomie. La grossesse de M.Hiyama met un coup de pied dans cette fourmilière de masculinité exacerbée, pour nous rendre un récit à la fois drôle et tendre, où l’homme s’aperçoit de toutes les difficultés engendrées par cet état. Par ce futur bonheur qui pèse pourtant dans la vie, sur le couple, et sur le travail ! Sans compter les changements physiques et hormonaux.

La mangaka transpose également cette force intérieure que l’on acquiert pendant la grossesse et qui permet d’abattre des montagnes. Son protagoniste principal fait, de ce qui paraît être une faiblesse au départ, un atout non-négligeable. Cela lui permet de rebondir, de s’élever, et de s’ouvrir intellectuellement à tous !! Les illus sont tout simplement « manga-like » : des persos aux grands yeux avec de grands sourires !!

La conclusion :

Coup de cœur total pour ce one shot shojo à imposer en milieu scolaire ! Oui, car il faut dès à présent commencer à faire changer les mentalités bien trop ancrées dans le « moyen-âge ». Et puis c’est drôle, avec un sujet absolument bien abordé. C’est grâce à des œuvres telles que La grossesse de M.Hiyama aux Éditions Akata, que l’on va y arriver. Changer sa propre vision des choses, la vision des autres. Travailler à une évolution commune des mentalités pour obtenir un monde serein et équitable !!!

(Quand je vous disais que c’est feel good, vous avez vu mon état après lecture ?!!!!)