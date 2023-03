Un billet pour l’exil – Ed. Marabulles

Un billet pour l’exil est un ouvrage d’Emmelyne Octavie et Samuel Figuière, paru mars 2023, aux éditions Marabulles. Un album qui présente des récits personnels, des personnes exilées guyanaises en France, des témoignages touchants, entre espoir, famille, nostalgie, déracinement…

La narratrice, Emmelyne Octavie, explique qu’elle est partie pour rencontrer celles et ceux qui sont restés. Elle est partie rencontrer ceux qui ont déposé leur bagage en métropole, ceux pour qui la Guyane est un souvenir… Celui-ci est parfois lointain, mais toujours avec un goût de manque du pays. Dans sa valise, Emmelyne a un projet de podcast qui lui permettra de sillonner l’hexagone à la rencontre des siens. Elle espère que ces personnes ne seront pas muettes face à ses milliers de questions qui l’interrogent. Elle aimerait que ces exilés aient envie de partager leurs histoires avec elle, ses auditeurs et ses lecteurs. Après tout, c’est quand même une épreuve de se tenir face à un micro, pour réveiller autant de nostalgies… Emmelyne vient s’installer trois mois à la cité internationale des arts, pour réaliser sa série de podcasts.

Le récit présente les rencontres d’Emmelyne et son travail sur sa série de podcasts intitulée Exils poétiques. Elle veut retrouver les siens, exilés, espérant trouver des réponses autour de cette forme d’exil. Des témoignages touchants qui viennent relater les sentiments de ces personnes exilés, partis de leur Guyane. A travers ces histoires différentes, le territoire se révèle avec un œil plus ou moins critique. L’aspect social, le travail, la famille, les opinions, le racisme, la discrimination, sont également au cœur de cette bande dessinée. Les récits sont aussi riches et intéressants, que touchant, permettant aussi de mieux comprendre ces personnes poussées, quelque peu, à l’exil, alors qu’il aime leur territoire. Une enquête plutôt bien rythmée, avec ces différents témoignages. Le dessin est simple, plutôt rond et assez plaisant.

Un billet pour l’exil est un album, des éditions Marabulles, qui revient sur les podcasts d’Emmelyne Octavie Exils poétiques. Des témoignages touchants qui explorent le déracinement, la nostalgie, l’espoir, la famille, la discrimination…

Lien Amazon