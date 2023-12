Smart Games – Château formes

Smart Games est une entreprise créatrice de jeux, depuis plus de 25 ans. Une marque spécialisée dans les jeux de logique évolutifs, permettant, la plupart du temps, de jouer seul, à travers une soixantaine de références, pour les enfants à partir de 2 ans, et jusqu’à l’âge adulte.

Smart Games est un spécialiste des jeux de logique évolutifs, proposant de jouer, principalement sans adversaire. La marque, forte d’une soixantaine de références, présente quatre nouveautés pour Noël. Il y a le jeu Safari photo, le jeu Côté mode, le jeu Château formes et le jeu Genius square, qui se joue à deux. France Net Infos n’a pas résisté au jeu Château formes.

La boîte rectangulaire reste, comme les autres de la marque, cartonnée et colorée. Le nombre de joueurs, l’âge et le nombre de défis se voient toujours bien indiqués. Ainsi, c’est un jeu à jouer seul, à partir de 8 ans, qui est à découvrir, pour tenter de relever 80 défis. La boîte se compose de 9 tourelles avec rempart, des règles du jeu et d’un livret avec les défis évolutifs et les solutions.

Il est expliqué qu’avant de commencer les deux premiers niveaux, trois éléments, châteaux, sont à retirer. Cependant, ces pièces seront nécessaires, pour les niveaux suivants. Il faut choisir un niveau et un défi, dans un premier temps. Chaque défi montre une vue des fondations du château, composée de différentes pièces. Chaque pièce se voit représentée par une couleur sur le toit et la porte. Il faut tout d’abord reproduire l’image du défi, afin de compléter le château avec les pièces restantes, en devant les placer sur le dessus.

Le jeu de logique est intéressant et captivant, proposant de relever des défis toujours plus difficiles. En effet, le jeu est évolutif, permettant de faire travailler les méninges et de résoudre des problèmes, en 3D. Un jeu de réflexion, pour jouer seul ou à plusieurs, lorsque cela se corse. Il plaira autant aux enfants qu’aux parents, qui aiment toujours aller plus loin dans la déduction et la résolution de problèmes, en relevant chaque difficulté supplémentaire et donc les niveaux. Un jeu ludique, à manipuler, qui permet de construire des châteaux, de plus en plus haut, et complexes !

Smart Games est une marque de jeux spécialisée dans les jeux de logique évolutifs, qui présente des cadeaux amusants et intelligents, à glisser sous le sapin de Noël ! Des jeux de logique et de réflexion, qui feront plaisir tant aux enfants qu’aux adultes, à jouer en solo ou en duo, ou encore en mode coopératif.

