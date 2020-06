So Repetto : L’eau de toilette estivale en édition limitée

Je suis ravie de vous retrouver aujourd’hui pour vous parler de So Repetto, la toute nouvelle fragrance estivale de Repetto. Proposée en édition limitée, elle est relativement différente des versions antérieures. Je l’ai trouvé séduisante, idéale en été : pétillante et discrète à la fois.

Cela fait maintenant 2 ans que je vous ai présenté Dance With Repetto, cette fragrance très gourmande de Repetto. Étant davantage attirée par des senteurs plus subtiles, je ne m’étais pas intéressée à d’autres fragrances de la marque, jusqu’à ce que l’une d’entre vous me parle de So Repetto.

So Repetto : Une eau de toilette subtilement fruitée

À ma grande surprise, So Repetto a su me séduire instantanément. En plus d’apprécier l’univers de Repetto que je trouve très élégant, j’aime aussi le côté pétillant qui se dégage de ce parfum. Il est bien plus fruité que gourmand. Lorsque je le sens longuement, j’ai l’impression de retrouver une odeur de pamplemousse qui apporte son lot de fraîcheur, un régal !

Se mêlent ensuite quelques notes avec davantage de caractère, l’identité même du parfum. Il s’agit de senteurs florales, absolument divines. Un mélange équilibré d’iris, de pivoine et de jasmin. Le tout s’accorde à merveille avec les touches fruitées. Cela lui donne un côté aérien qui me fait penser à la danse. Sans surprise, on retrouve quand même quelques notes sucrées, mais rien d’entêtant. Il s’agit des notes de cèdre mélangées au bois de cachemire. Et bien sûr le musc blanc, qui apporte son lot de caractère.

Soit, un parfum estival parfaitement équilibré !

On retrouve bien le flacon iconique de la maison Repetto. Au programme, une explosion de petits pois roses sur la boîte et sur le flacon. Un côté pétillant qui m’a de suite fait penser au Pop-Art, cet art que j’aime tout particulièrement, depuis des années. Je trouve cela sympa et osé également. La touche féminine est donc bel et bien présente. Les couleurs flashy se mélangent à merveille.

So Repetto est donc un parfum plein de peps. Ses notes fruitées, florales et boisées se mélangent à merveille. Et il conviendra aux femmes de tout âge !