Les soeurs Hiver : légendes nordiques aux Éditions l’école des loisirs 

Alfred est un jeune garçon farceur et plein de vie. Il lui arrive parfois d’être un peu morose, en pensant à ses parents disparus. Mais, heureusement, dans son village nommé « Brume », il est bien entouré avec tous les habitants qui sont une vraie famille pour lui . Surtout son oncle Ragnar.

C’est lorsqu’il va devoir quitter son village, pour suivre son oncle dans la Taïga, et l’aider à retrouver le butin que les trolls leur​ ont volé, qu’ils vont être confrontés aux sœurs Hiver !!!!

Une aventure nordique composée de légende et d’êtres surnaturels disponible depuis le 16 Février 22 aux Éditions l’École des loisirs . ( +8)

Le décor :

« Autrefois, il y avait deux hivers : la Grande, et la Petite. La Grande apportait les tempêtes, les bourrasques, les nuits froides et glaciales contre lesquelles même le feu ne peut rien (…) La Petite, c’était les lacs qui gèlent avant les premières chutes de neige pour y faire du patin, (…) le marché de l’hiver et la fête de Yule … »

Cela fait près de quinze années, que l’hiver est particulièrement rude et violent. Tout le monde sait que c’est parce qu’il ne reste qu’une partie de cette saison : la Grande. Et, celle-ci est en colère, et malheureuse depuis tout ce temps. Car, la Petite l’a abandonnée. Elle la cherche sans cesse, provoquant tempête, neige, et temps glacial.

Mais, dans le village de Brume, cela n’empêche en aucun cas les habitants de se retrouver dans la grande halle. Le jeune Alfred apprécie tellement cet endroit convivial qui sent la bière et le feu de bois. Où tous se racontent des histoires, et partagent la chaleur du foyer. Il y a sa grand-mère, son oncle, avec qui il vit depuis la disparition de ses parents, et son amulette, un croc de renard, seul souvenir de sa famille.

Et, puis, les figures importantes de cette communauté : Valka, la guerrière. Mina, la forgeronne. Ivar, le vieil archiviste. Puis, Frid, cette vieille aveugle qui l’effraie au plus haut point. C’est l’oracle de Brume.

Tandis que tous s’amusent, le sujet de la disparition de certains objets dans le village vient sur le tapis. Tous, sont conscients que ces vols sont les méfaits des trolls ! Il faut dépêcher des guerriers pour aller récupérer ce butin volé. Et, c’est l’oncle d’Alfred qui se propose de débusquer la cachette des trolls, même si l’hiver est particulièrement rude. Tous sont d’accord, sauf Alfred, qui, depuis que l’oracle s’est tourné vers lui, sait que « s’il part seul, personne ne le reverra jamais » …

Une phrase qui va le pousser à suivre son oncle, dès son départ du village, et les emmener tous deux dans une aventure incroyable jusqu’aux sœurs Hiver.

Le point sur le roman :

Jolan Bertrand nous embarque dans une sorte d’épopée mystique, entre légendes nordiques et sortilèges fantastiques. On suit pas à pas ce jeune farceur d’Alfred, un garçon orphelin élevé par son oncle. Chaque personnage est attachant et mystérieux, grâce aux descriptions précises faites par l’auteur.

A travers cette histoire des Soeurs Hiver, il fait référence au US et Coutumes historique, très avant-garde, de ces peuples Nordiques. Leur facilité à mettre les hommes et les femmes sur le même piédestal, avec toutes les femmes qui composent la communauté de Brume. Mais aussi, l’acceptation du genre que les personnes peuvent adopter à leur guise.

Tristan Gion habille ce scénario, quelquefois mystique et onirique, aux Éditions L’École des Loisirs, de ses illustrations poétiques. Comme celles faites par les « enlumineurs », dans les anciens livres, telles cette illustration de couverture somptueuse.

La conclusion :

Un roman jeunesse mélangeant culture et légendes nordiques, avec un protagoniste principal prêt à tout pour sauver ce qui lui reste de famille. Les Soeurs Hiver aux Éditions l’École des loisirs, transporte son lecteur dans un univers fantastique et mystique, et une aventure inspirée et réjouissante.

Belle découverte, parsemée de merveilles graphiques posant des images sur les mots de ce scénario empreint d’un peu de personnalité des auteurs. Une merveille à souffler aux oreilles de tous, bien au chaud !!!