CANNESERIES saison 5 du 1er au 6 avril : de nombreuses stars sont attendues sur le tapis rose

La cinquième saison de CANNESERIES aura lieu du 1er au 6 avril en même temps que le Miptv, à peine cinq mois après la saison précédente. Elle s’annonce belle et riche puisque de très nombreuses stars nationales et internationales sont attendues. Cette cinquième saison sera, comme les précédentes, gratuite et ouverte à tous. Le public pourra découvrir en avant-première plusieurs séries venues du monde entier et assister à des rencontres et des débats.

De nombreuses stars attendues sur le tapis rose

Après deux éditions quelque peu compliquées par la pandémie, CANNESERIES saison 5 sera marquée par la présence de très nombreuses stars nationales et internationales et ce, dès la soirée d’ouverture puisque Gilian Anderson, connue pour son rôle mythique d’agent Scully dans la série X-Files recevra le « Variety Icon award » en hommage à sa carrière. Sydney Sweeney vue récemment dans les séries Euphoria et White Lotus montera également sur scène pour recevoir le prix « Madame Figaro ».

Durant les six jours du festival, il faudra compter sur la présence de Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série à succès Squid Game et sur celle notamment de Connie Nielsen (Matrix, Gladiator au cinéma) qui représentera la série The Dreamer, becoming Karen Blixen.

Côté français, parmi les actrices et acteurs venus représenter des séries en compétition et hors compétition, il y aura notamment Alix Poisson, Céline Sallette, Louane Emera, Marie-Ange Casta, Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Natacha Lindinger, Camille Chamoux.

CANNESERIES proposera également de nombreux rendez-vous à l’Espace Miramar. Il sera ainsi possible de rencontrer Sara Mortensen et Lola Dewaere pour la serie Astrid et Raphaelle, Frédéric Diefenthal, Elsa Lunghini, Lucien Belvès et Pola Petrenko pour Ici tout commence, Jennifer Lauret, et Emmanuel Moire pour Demain nous appartient. De nombreux comédiens de Plus belle la vie seront présents. Xavier Deluc, Fabienne Carat et Franck Sémonin viendront parler de la dernière saison de Section de recherches.

Plusieurs acteurs, actrices, scénaristes et producteurs viendront présenter des séries que l’on verra prochainement à la télévision. Louise Monot sera là pour parler de la série Marion tandis que Virginie Ledoyen et Charles Berling représenteront la série L’île aux 30 cercueils que l’on verra très bientôt sur France 2

Des séries en avant-première

Dix œuvres, venues de neuf pays concourront dans la catégorie séries longues, parmi lesquelles la série française Jeux d’influence, les combattantes pour Arte.

Hors compétition, il y aura la série Infiniti pour Canal Plus, avec Céline Sallette, un thriller tourné en partie en Ukraine, ainsi que Visions avec Louane Emera et Marie-Ange Casta et Le Flambeau, la suite très attendue de La Flammede Jonathan Cohen qui sera entouré d’un casting cinq étoiles (Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Camille Chamoux, Jonathan Lambert…)

Dans la catégorie séries courtes, les regards se tourneront vers Platonique d’Elie Girard qui vient d’être récompensé aux César avec son court métrage Les mauvais garçons.

Pour l’instant, seul le jury de la compétition séries courtes est connu. Il sera composé du romancier et scénariste Anthony Horowitz, de l’actrice Chinenye Ezeudu et de l’acteur Marc Ruchmann.

Il faudra patienter encore quelques jours pour connaître la composition du jury séries longues. Il est d’ores et déjà possible de réserver les billets pour accéder aux différentes séances dans le Palais des Festivals.

Pour plus de renseignements et pour réserver : https://www.canneseries.com