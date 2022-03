C’est mon arbre – L’école des loisirs

C’est mon arbre est un album d’Olivier Tallec, à retrouver dans une nouvelle et petite réédition, aux éditions L’école des loisirs. Un petit livre adorable, paru en février 2022, qui présente avec humour un écureuil peu partageur, qui aimerait protéger son arbre des autres…

Un petit écureuil fait un câlin à son arbre. Il adore les arbres et plus particulièrement un arbre, son arbre. Le petit écureuil adore manger ses pommes de pin à l’ombre de son arbre. Il s’installe tranquillement contre le tronc, pour grignoter ses pommes de pin. C’est son arbre et ce sont ses pommes de pin ! Puis, il pense, si un jour quelqu’un décidait que son arbre n’est pas son arbre, mais l’arbre d’un autre… Et si quelqu’un avait envie avait de manger les pommes de pin de son arbre, ou ses pommes de pin de l’arbre… Bien sûr, on peut toujours dire qu’il y a des pommes de pin pour tout le monde.

Le petit écureuil possessif va s’imaginer que d’autres en veulent à son arbre et ses pommes de pin, alors qu’il et elles sont à tout le monde. Il revendique la propriété de cet arbre, alors pour les protéger, il va bâtir un grand mur. Il se retrouve ainsi isolé du monde, seul avec son arbre et ses pommes de pin. L’album est drôle, se moquant de ce petit être possessif, qui ne veut pas partager. Le texte est simple, assez répétitif, offrant une belle dynamique de lecture. Le petit écureuil est dans l’excès, ce qui est amusant, il exagère, tournant cela au ridicule, pour une fin succulente. Le dessin est tout aussi superbe, avec un petit animal expressif, un trait fin, vif et détaillé.

