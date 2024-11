Stunts – Tome 3 – Clap de fin pour la trilogie – Éditions Glénat

Partagez





L’enquête des Stunts sur la Ghost affair la plus surnaturelle, impliquant le frère d’un des enquêteurs, est sur le point de se clôturer. Le masque du Ghost tombe enfin, dirigeant les enquêteurs au sein de la célébration de la fête d’indépendance, pour une chute vertigineuse !

Clap final de ce polar sombre mêlant faux semblants troublants et enquête surnaturelle vengeresse !

Troisième et dernier tome à retrouver aux Éditions Glénat depuis le 20 novembre 24.(+14)

Le décor :

Dans un cimetière…

Une jeune fille est assise devant une tombe. C’est celle de Steve Martinez, son père, dernière victime d’un ghost. James est tout près pour essayer de la consoler. Mais la pauvre petite ne comprend pas cette perte. Le jeune agent la prend dans ses bras tendrement. Elle ne le sait pas, mais c’est la dernière volonté que Steve a transmis au jeune agent des Stunts.

Au sein du QG de la brigade des Stunts…

Il est temps de faire le point sur ce dernier meurtre, avec les différents indices laissés au fil de l’avancement de l’enquête. Mais surtout, un indice primordial du dernier assassinat. Des puces électroniques retrouvées dans les corps, mais indéchiffrables. Le couteau, retrouvé sur les lieux du crime de Steve Martinez. Ainsi que ce mot, laissé par la victime avant de mourir : « Ogre ». Il est certain que les ghosts recherchent des informations précises.

Les enquêteurs creusent afin de trouver le fil conducteur, tandis qu’une « nouvelle » recrue fait son apparition. Un spécialiste qui cible la prochaine « proie » des ghosts : l’ancien chef du NYPD…

Une stratégie se met doucement en place pour piéger l’assassin….

Pour lire les premières pages, cliquez ICI

Le point sur le manga :

Sora Daichi clôture sa trilogie, en restant dans le même rythme que les deux premiers tomes : une course effrénée, contre la montre pour piéger une bonne fois pour toute cet assassin mystérieux. Et surtout comprendre ses raisons. Plusieurs révélations se mêlent au fil de la lecture, plongeant le lecteur dans un développement haletant et particulièrement marquant.

On reste entre ambiance lourde rythmée par une tension constante, et légèreté grâce aux interventions cocasses du personnage principal et ses mimiques.

L’intrigue prend une envergure plus magistrale dans ce troisième tome aux Éditions Glénat Manga, avec la notion de société secrète. Les meurtres sanglants particulièrement évocateurs. Ce « dogme » que suivent les ghosts, avec les « rédemptions ». Et les pertes occasionnées dans le camp de la brigade des Stunts, rapprochant chacun des protagonistes comme une « famille » .

La conclusion :

Un clap de fin, certes haletant et drôlement surprenant. Mais également le développement d’un personnage jeune et novice apportant sa pierre à l’édifice d’une brigade des Stunts dont il rêvait d’être membre ! Un vrai suspense jusqu’au bout pour ce troisième tome publié aux Éditions Glénat Manga, pour un final chaleureux et « familial » qui contrebalance l’ambiance noire de cette trilogie intrigante et surnaturelle !

Cerise sur le gateau : Un ex-libris inclus, la photo de famille de la Brigade !!!