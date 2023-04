Super Simone sauve les oiseaux – Et prend soin de la nature !

« Super Simone sauve les oiseaux » est un album raconté par Thibault Guichon-Laurier et illustré par Jess Pauwels, disponible aux Éditions Little Urban. Les enfants vont faire la connaissance de Super Simone, un super-héros bien décidé à sauver la nature à défaut de prendre des vacances pourtant bien méritées.

Super Simone à la rescousse !

Alors que Super Simone décide de fuir la ville pour s’offrir quelques jours de repos, elle se rend compte que cela ne va pas être si facile. Les autres oiseaux lui expliquent que la campagne est malade et qu’elle aurait bien besoin d’un coup de main. Mais Super Simone insiste en leur disant qu’elle souhaite se reposer, jusqu’à ce qu’elle ouvre les volets de son nid et qu’elle sente cette odeur nauséabonde de pesticides. Ni une ni deux, elle enfile sa tenue de super-héros et décide d’aller affronter cette vilaine machine qui pollue la nature. Malgré la force de l’engin, elle réussit à s’en débarrasser, au grand dam de l’agriculteur. Alors qu’elle décide de se poser, son cœur de sauveuse décide de se rendre à l’océan pour essayer de sauver les eaux polluées par les hommes.

Tatata !… Super Simone arrive les amis ! Pour sauver le monde ? On pourrait presque dire ça !

Notre avis sur “Super Simone sauve les oiseaux”



Super Simone est une héroïne qui va plaire aux enfants dès la première page. L’auteur excelle dans l’humour, Simone n’est pas seulement ronchon, elle est surtout très drôle. Son écriture est rythmée par de nombreuses rimes et expressions familières et amusantes.

Ici, il est question de sensibiliser les enfants à l’écologie sans les culpabiliser. Grâce à Simone, ils vont d’abord observer la situation et se poser les bonnes questions, des questions que l’on retrouve d’ailleurs en toute fin de livre : « Qu’est-ce qu’un pesticide ? », « Quels sont leurs effets ? » ou encore « Quelles sont les alternatives écologiques aux pesticides ? ». Soit, une façon ludique de faire en sorte qu’ils prennent conscience que l’homme est le premier acteur des problèmes écologiques. Et qu’il est important de préserver la nature, de la respecter et de vivre en paix avec elle ?

Les illustrations sont pertinentes, Super Simone a tout d’un super-héros. Son regard déterminé, sa fougue, son courage et bien sûr son costume pile dans le thème : masque et cape noire avec en prime le « S » de Super Simone sur la poitrine. Quant au méchant, le tracteur à pulvérisation de pesticides, il est parfaitement représenté avec ses bras qui lancent un gel visqueux, on adore !

« Super Simone sauve les oiseaux » est un récit d’aventures, bienveillant et plein d’humour, qui parle écologie et préservation de la nature.