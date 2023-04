Un poisson pas comme les autres est un album souple, de la collection Petit Castor, des éditions Flammarion. Un ouvrage de Barroux, paru en mars 2023, qui présente un petit poisson pas comme les autres, dans une histoire entre rêve et confiance en soi.

Arthur, se présente directement aux lecteurs. Il est un petit poisson rouge. Il discute avec son copain Victor, le petit poisson vert. Aux enfants de les retrouver ! Puis, Arthur continue par présenter son cousin Léon, le gros bleu. Dans son lac, le petit animal marin adore jouer entre les roseaux. Les enfants sont invités à le suivre avec le doigt. Parfois, il arrive à Arthur de raconter des histoires à ses futurs amis. Il y a plein d’œufs devant lui, et les enfants doivent retrouver celui avec un point bleu. Mais aujourd’hui, il pleut à verse. Cela fait beaucoup de bruit.

Le récit est original, un brin décalé, avec ce petit poisson rouge qui rêve de voler et y arriver par la force d’y croire. Après un descriptif plaisant, et interactif, l’aventure débute et se poursuit pour Arthur. La narration, par le petit poisson est plaisante et attrayante, car elle invite à participer. En effet, les jeunes lecteurs sont invités à retrouver des éléments, suivre du doigt un tracé… Le texte est simple et agréable à découvrir, plein de surprises. Les thèmes de l’importance des rêves et de la confiance en soi, pour avancer et croire en soi, sont au cœur de cette petite fable, pleine d’humour. Le dessin, à l’aquarelle, est simple, coloré et efficace.

Un poisson pas comme les autres est un petit album de la collection Petit Castor, des éditions Flammarion. Un livre souple qui invite les enfants à suivre le rêve fou d’un petit poisson, qui veut croire en lui et tenter de s’accomplir pleinement.

Lien Amazon