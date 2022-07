Sur les traces du fabuleux trésor breton est un roman jeunesse de Vanessa Pontet et Sophie Barocas, paru aux éditions Poulpe fictions, en mai 2022. Une véritable aventure, mêlant parfaitement l’enquête et le surnaturel, tout en s’inspirant de faits et personnages réels.

Un vieil homme s’adresse au comte. Il reconnaît que sa perte de mémoire est fâcheuse, mais il en conjure son maître, il cherche chaque nuit et souhaiterai qu’il lui réponde. Par une nuit sombre, un premier novembre, à Saint-Quiberon en Bretagne, le vieux Brignon a nettoyé la maison, entrebâillé la porte et préparé le festin rituel. Il fête le nouvel an celte, en espérant accueillir me fantôme de la maison. Alors qu’il emplissait deux godets d’hydromel, Brignon semblait avoir de la compagnie. Mais lorsqu’on y regardait de plus près, le vieil homme, aux cheveux dégarnis et un peu voûté, parlais tout seul. Dans son costume étrange de domestique, Brignon s’adressait à un tableau !

Le récit mêle avec plaisir et habilité, l’historique et le fantastique, dans cette chasse au trésor originale et particulière. Deux adolescents, qui investissent le manoir de Kerdavid, avec tous les membres d’un tournage, pour une série, vont devoir unir leurs forces pour retrouver un trésor… L’enquête est pleine de rebondissements, riche, imprégnée de folklore breton, et fantastique. Des fantômes vont également participer à cette recherche… L’aventure est bien menée, les personnages attachants et amusants, le texte plaisant à lire. Des illustrations accompagnent parfaitement le récit, invitant les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, à plonger dans cette aventure incroyable.

Sur les traces du fabuleux trésor breton est un roman jeunesse, des éditions Poulpe fictions, qui propose une intrigue bien menée. Un récit d’aventures captivant, une chasse au trésor inspirée de faits réels et historiques, proposant une enquête fantastique qui saura plaire.

