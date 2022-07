Le passage intérieur – Voyage essentiel en Alaska

Le passage intérieur est un récit complet de Maxime de Lisle et Bach Mai, paru aux éditions Delcourt, en juin 2022. Un ouvrage qui est un témoignage émouvant, une réflexion sur le fait d’être un être humain sur la Terre, au milieu de la nature, un guide pratique pour se lancer dans l’aventure.

Quatre amis discutent, l’un d’eux parle du bout du monde, de l’Alaska, un lieu que l’on nomme Le passage intérieur. Il s’agit d’un fjord qui protège sur plus de 100km la côte américaine, de la puissance sauvage de l’océan Pacifique. Tout au nord, il y a des glaciers qui plongent dans les eaux glacées. Il suggère qu’ils pourraient remonter le passage en kayak. Les autres s’interrogent. Certains n’ont jamais fait de kayak… Adrien explique qu’il sait que l’on peut être serré dans un kayak, et que l’on peut tomber à l’eau à la moindre vague, mais ils seront surtout au ras de l’eau, au plus proche de la nature. Ils n’auront pas besoin d’être Mike Horn, car ils ne seront pas au pôle Nord. Dans l’Alaska, il fera presque doux, de plus, avec les fjords, la mer sera calme. Le parcours est assez simple, il faut aller tout droit, du sud au nord, donc il est impossible de se perdre !

Le récit débute avec cette idée de partir vers l’Alaska, faire le passage intérieur. Les quatre amis se décident rapidement, vérifient les finances et se préparent. Ils font des recherches, des entraînements, pour être sûrs de partir dans les meilleures conditions, en kayak et en autonomie, pour ce voyage. Le récit est un témoignage assez complet, qui oscille aussi avec guide pratique, détaillant, par moments, certains points, comme un documentaire. La bande dessinée est une sympathique et authentique expérience humaine, proposant une expédition loin de tout, proche de la nature. L’ouvrage est un témoignage touchant, beau, présentant aussi la nature, sa beauté, sa fragilité, la faune et la flore. Un moment suspendu, réel, qui amène aussi à réfléchir sur notre impact sur la planète, avec ces bouleversements climatiques et ses conséquences. Le dessin est particulier, joue avec les noir et blanc et quelques couleurs, de temps à autre, pour apporter une dynamique. Il se veut réaliste et offre quelques cases somptueuses.

Le passage intérieur est un album, des éditions Delcourt, qui oscille entre témoignage touchant et guide pratique. Un récit complet d’une expédition au bout du monde, en Alaska, en kayak et en autonomie, pour quatre amis aventuriers, amoureux de la nature.

