Tango, tome 5, Le dernier condor

Le dernier condor est un nouvel album de la série Tango, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Matz et Philippe Xavier, parue fin octobre 2020, où le passé de Mario refait surface, impliquant les deux héros dans une sale affaire…

Les mains liées, assis sur un tabouret, dans la pénombre, un homme saigne. Il s’agit de Mario. Devant lui cinq hommes, dont un en fauteuil roulant, l’interrogent brutalement. L’homme en fauteuil roulant explique qu’il aimerait que l’on casse autant d’os à Mario que de mois qu’il a passé en taule. Puis, il traite Mario d’ordure, mais celui-ci répond aussitôt que l’ordure ici ce n’est pas lui ! Il s’en prend encore une, il crache du sang. Cabrera affirme qu’il a mis beaucoup de temps et a beaucoup dépensé de fric pour le retrouver. Il a tellement souvent pensé à ce moment, lorsqu’il était en prison, pour la faute de Mario. Cabrera veut sa vengeance et surtout il veut que l’ex-flic lui balance les noms de ceux qui l’ont balancé à l’époque. Mario, la bouche en sang, et mal en point, dit qu’il ne se souvient pas, qu’il ne peut pas se souvenir de tous les salopards qu’il a pu rencontrer…

C’est par un Mario mal en point et dans une situation impossible, dont il ne peut se tirer, que débute ce nouveau tome. Autrement dit, les questionnements autour de cette sale affaire et situation fusent directement. Le scénario est très bien découpé, offrant des flashbacks, pour comprendre les faits. Le passé ressurgit pour Mario, qui a mis un grand malfrat à l’ombre, il y a plus de trente ans de cela. Mais malheureusement, ex-taulard, bien que diminué, tient à sa vengeance… de son côté, Tango reçoit un appel de la famille de Mario, expliquant qu’il a disparu mystérieusement. Le héros enquête et va bientôt tomber, par chance et intuition, sur Mario, bien mal en point. La bande dessinée s’avère réellement efficace, proposant un thriller bien découpé, apportant un nouveau souffle au genre, avec des dialogues et les rebondissements opérants. Le dessin est toujours moderne, fluide et vif, avec un découpage énergique et travaillé.

Le dernier condor est le cinquième tome de Tango, paru aux éditions Le Lombard. Un nouvel album présentant un nouveau thriller, dans lequel Mario est rattrapé par son passé de flic, et où Tango va devoir mener l’enquête seul, pour retrouver son vieil ami vivant…