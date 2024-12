Tasty Tinies Bake Shop Licorne : la gourmandise créative par Goliath

Goliath, marque emblématique dans l’univers du jeu et du loisir créatif, propose des expériences ludiques pour toute la famille. Le nouveau jeu Tasty Tinies Bake shop allie innovation et imagination. Il s’adresse autant aux enfants qu’aux parents, avec des produits qui stimulent la créativité et garantissent des moments de partage.

Le coffret Tasty Tinies Bake Shop Licorne séduit par son concept mêlant jeu, activité manuelle et amour des petites gourmandises. Ce coffret, conçu pour les enfants à partir de 6 ans, invite à plonger dans un univers féérique et sucré. Le coffret féérique et gourmand contient tout le nécessaire pour fabriquer de délicieuses miniatures sucrées en pâte comestible. Dans la boîte, on trouve :

– Un kit de modelage et de création.

– Des accessoires pour donner vie à des pâtisseries en forme de licornes ou d’autres motifs fantastiques.

– De la pâte comestible de différentes couleurs.

– Une notice complète pour réaliser de superbes petits gâteaux

Le jeu créatif et amusant, suggérant une activité qui repose sur le plaisir de créer des mini-pâtisseries. Cela permet de développer la motricité et l’imagination des enfants. Grâce aux moules inclus, ustensiles et aux consignes simples, les petits pâtissiers en herbe peuvent façonner, confectionner, cuire, décorer et personnaliser leurs œuvres. Ils peuvent ensuite organiser une « party » avec leurs créations, renforçant ainsi le jeu collectif et l’amusement en famille ou entre amis. Pour aller plus loin, il y a même des boîtes à gâteaux !

Le coffret Tasty Tinies Bake Shop Licorne, de Goliath, est une réussite pour occuper les enfants de manière ludique et créative. Avec ses couleurs vives et son univers magique, ce coffret transporte les petits dans un monde où la gourmandise et l’imagination règnent en maître. Les consignes restent simples et clairs, pour réaliser parfaitement ces petits, adorables et gourmands gâteaux. Un cadeau idéal pour les fans de licornes et de loisirs créatifs, à glisser au pied du sapin de Noël !