Empires – Tome 2/5 – La compagnie du loup gris – Éditions Oxymore

Partagez





Nouveau chapitre d’Empires aux Éditions Oxymore ! La compagnie du loup gris se penche sur la destinée d’une bâtarde d’une des plus redoutables créatures d’Abîme !

Lorsque les gardes découvrent la petite Tanycia, mi humaine- mi elfe, au milieu d’une mare de sang, ils savent déjà qu’une malédiction la poursuit ! Mais sa mère va essayer de la cacher aux yeux des autres, pendant des années, jusqu’à ce qu’elle disparaisse et soit prise en charge par la Compagnie du loup gris.

De la haute voltige dark fantasy , à retrouver depuis le 10 novembre 24 .(+14)

Le décor :

Sous le Panthéon, une immense statue en pierre, dont la tête est ornée de cornes, semble regarder le massacre. À la lueur des flammes qui éclaire la pièce, on distingue des hommes, dont certains masqués, baignent dans une mare d’un liquide écarlate. Et au milieu, assise et hurlant pour appeler sa mère : une enfant. Quelques gardes arrivent, et, à la vue de l’enfant, restent figés. Sa peau pâle fait ressortir ses yeux étranges, de deux couleurs différentes. Un des premiers stigmates des Aëldr’aar, ces créatures de l’ombre, qui sentent la mort.

Mais soudain, une mère apeurée, se précipite sur l’enfant, et la prend dans ses bras. La petite Tanycia est enfin dans des bras rassurants. Elle sent cette odeur si particulière, mêlant la violette et les herbes sèches.

Au fil des années, la gamine grandit. Pour ne pas dévoiler son illégitimité, sa bâtardise, sa génitrice commence à lui bander un œil afin de prétexter un accident, pour que personne ne sache.

Et, pour la protéger, et éviter qu’on le lui prenne ou qu’on la tue, elle la met en garde contre le dragon des ténèbres qui la suit et qui pourrait finir par l’attraper…

Une enfance baignée par la peur, les mensonges racontés pour ne pas dévoiler son secret… Jusqu’à ce qu’un jour, tout bascule ….

Le point sur la BD :

Si tu avais raté le tome 1, cliquez >>ICI<<

Nicolas Jarry nous sert une narration qui captive dès le début de la lecture, de cet opus, publié aux Éditions Oxymore.

Tanycia raconte son histoire et celle de sa mère, au fil des années. La peur viscérale de l’autre, et d’un dragon de légende cauchemardesque. La jeune fille compose avec la différence. La perte d’un être cher. Et ce monde cruel presque déshumanisé.

On aime cette petite aparté dans sa vie, avec la relation « amicale », presque familiale, qu’elle entretient avec un galinacé. Cela donne une touche encore plus affective au récit.

De son enfance, basée sur un mensonge, à la trahison de ses propres amis/es, ce récit dark fantasy prend vite des airs d’épopée, avec sa dose d’action ! On reste moins dynamique que le tout premier Empires, avec ce second tome plus sage, mais plus sombre avec cette ambiance pesante tout au long du récit.

Les graphismes de Vax et les couleurs de Silvia Fabris tabassent !!!! De la haute voltige qui imprègne la rétine, dès les premières pages avec cette statue effrayante qui semble nous jauger. Puis, ce genre particulier, si réel tout en étant de la fantasy pure, c’est fascinant et envoûtant.

La conclusion :

Une série qui tient ses promesses avec ce second tome excellent que ce soit scénaristiquement ou graphiquement. Les Éditions Oxymore font fructifier cet univers d’Empires, avec la compagnie du loup gris, et cette intrigue noire mêlée au destin de cette jeune fille. De solides fondations après seulement deux tomes, toujours bien rythmées avec des récits captivants !