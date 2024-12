Taylor Swift – Le guide ultime – Ed. Larousse

Taylor Swift Le guide ultime est un ouvrage de référence, pour tous les Swifties, paru aux éditions Larousse, en octobre 2024. Un livre de Kathleen Perricone qui propose de retrouver toutes les grandes étapes de la vie de Taylor Swift. Cela commence par ses premières leçons de chant.

Le guide débute avec un sommaire simple, dévoilant trois chapitres autour du génie musical, l’œuvre et la Swiftologie. Une introduction explique que connaître Taylor Swift c’est l’aimer dans un langage ponctué de cris, de pleurs, de pas de danse en plein orage, avec la couleur rouge ou le rugissement d’une voiture… Depuis sa percée en 2006, Taylor Swift, chanteuse et compositrice, a charmé des dizaines de millions de fans à travers le monde. Ses tubes sont accrocheurs, les paroles de ses chansons sont captivantes et chacun peut s’y identifier. La chanteuse a le talent particulier de créer du lien avec ses fans, comme aucun autre artiste contemporain.

Le guide est une plongée captivante dans la vie et la carrière de l’une des plus grandes icônes musicales contemporaines. Le livre retrace toutes les étapes marquantes de sa trajectoire. Cela débute avec leçons de chant à 9 ans jusqu’à sa tournée monumentale de 2023-2024. Taylor Swift, chanteuse et compositrice de génie, débute dans le genre country avant de conquérir le monde avec ses albums pop acclamés. Son quatrième album, vendu à 1,2 million d’exemplaires en 2012, marque un tournant. En 2019, son septième album atteint des sommets, la consacrant artiste la plus récompensée des American Music Awards. Avec 200 millions de disques vendus et 700 millions d’abonnés sur les réseaux, elle incarne le succès. Les trois chapitres, incluant sa discographie, offrent toutes les clés pour devenir un swiftie irréprochable.

