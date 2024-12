Malenfer – L’intégrale – Ed. Flammarion jeunesse

Malenfer est à retrouver en format BD, et surtout en intégrale ! Un bel album, de Cassandra O’Donnell et Makma, paru en novembre 2024, qui offre une aventure fantastique captivante. Cette intégrale contient les trois bandes dessinées de la série à succès Malenfer : La forêt des ténèbres – La source magique – Les héritiers.

Il y a un millénaire, le monde a été séparé en deux. D’un côté, il y avait les terres magiques, sauvages et mystérieuses. De l’autre, il y avait les terres des humains, entre villes, commerces et civilisation. Malgré cette séparation, certaines créatures magiques, installées depuis longtemps sur les terres des hommes, ont refusé de quitter leurs foyers et continuer de vivre parmi les humains. Durant des siècles, ils ont ainsi vécu en paix. Mais un jour, tout a basculé… Les hommes ont commencé à craindre les pouvoirs des créatures, à les traquer et à les tuer. Les hommes ne savaient pas que des espions des terres magiques les observaient… A chaque attaque contre les leurs, les créatures magiques éprouvaient toujours plus de haine envers les hommes. A tel point que le grand conseil des créatures surnaturelles s’est réuni pour décider du sort des hommes.

L’intégrale plonge dans un univers fantastique fascinant, où la magie et le danger se mêlent à chaque page. La bande dessinée, adaptée de la célèbre série de Cassandra O’Donnell, raconte l’histoire de Gabriel et Zoé, deux enfants courageux aux pouvoirs mystérieux, confrontés à la menace grandissante de Malenfer, une forêt maléfique qui dévore tout sur son passage. L’aventure les entraîne dans une quête haletante pour sauver leur village, découvrir des secrets enfouis et affronter des créatures terrifiantes. L’univers est riche, peuplé de personnages captivants et d’alliés inattendus, qui rendent l’histoire encore plus immersive. Les rebondissements rythment cette épopée, où le courage et l’amitié jouent un rôle central. Les dessins, expressifs et ronds, donnent vie à cet univers sombre et magique. L’atmosphère inquiétante de la forêt et la beauté des moments de lumière présentent un bel univers fantastique.

Malenfer – L’intégrale contient les trois albums de la série à succès, des éditions Flammarion jeunesse. Une saga fantastique qui met en scène deux jeunes héros, qui vont devoir affronter de nombreux dangers pour empêcher une grande menace.