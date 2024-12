Taylor Swift Style – Ed. Hugo Image

Taylor Swift Style est un bel ouvrage, de Sarah Chapelle, paru aux éditions Hugo Image, en novembre 2024. Un livre qui offre une rétrospective de l’évolution de la méga star Taylor Swift, à travers plus de 200 photos et commentaires intéressants.

C’est avec une belle photographie et un sommaire sobre et élégant que débute l’ouvrage. Un prologue revient sur le fait de se façonner une image, et la relation de l’autrice avec la star. Une partie en plutôt conséquente, pour un prologue, qui inspire une grande adoration. Le livre, à la tranche dorée, est un beau livre. Il raconte l’histoire de la mode des albums de Taylor Swift, en retraçant l’évolution musicale de la chanteuse, tout comme son style personnel en constante évolution. La mode et la musique vont de pair, pour la chanteuse. Des looks, des tenues, des costumes de tournée y sont documentés, pour une plongée approfondie dans les albums, également.

Le beau livre est un véritable trésor pour tous les Swifties et les passionnés de mode. L’ouvrage explore l’évolution stylistique de Taylor Swift, de ses débuts country à son statut d’icône mondiale. À travers des photos magnifiques et une mise en page soignée, il retrace comment ses choix vestimentaires ont évolué, reflétant les différentes étapes de sa carrière et de sa vie personnelle. Chaque chapitre plonge dans une période spécifique, mettant en lumière l’influence de Taylor sur les tendances et son talent pour réinventer son image tout en restant fidèle à son essence. Les anecdotes et analyses enrichissent l’expérience de lecture, permettant de mieux comprendre l’impact de son style sur la culture pop. Avec une qualité d’impression irréprochable, ce livre est un bel hommage à une artiste accomplie. Un must absolu pour tout fan de Taylor Swift ou amateur de mode en quête d’inspiration.

Taylor Swift Styles est un beau livre, à la tranche dorée, des éditions Hugo Image. Un ouvrage captivant et immersif, qui propose de découvrir l’évolution stylistique de la chanteuse Taylor Swift, à travers plus de 200 photographies et des informations enrichissantes. Un beau livre à déposer au pied du sapin de Noël !

