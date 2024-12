Ana Ana – Les doudous licornes

Les doudous licornes est le vingt-quatrième tome de la série jeunesse Ana Ana, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Dominique Roques et Alexis Dormal, parue en octobre 2024, dans laquelle la fillette et ses doudous rencontrent une nouvelle peluche tendance, la licorne !

Par une journée ensoleillée, Ana Ana et ses doudous se promènent à vélo. Dans toutes les rues du village, ils croisent les doudous des autres enfants. Leur regard est attiré par une nouvelle peluche, une licorne. Personne n’en avait jamais vu ! Au détour d’un virage, ils découvrent d’autres licornes. Zigzag se demande pourquoi il y a autant de doudous licornes tout d’un coup. La fillette explique que de plus en plus d’enfants aiment les licornes. Les parents offrent donc ces doudous. Un peu plus tard, la fillette et les doudous sont de retour à la maison. Alors que la fillette rentre, Baleineau interpelle ses copains. Il revient sur ce qu’Ana Ana a dit. Aussi, il est sûr que leur maîtresse va aussi vouloir une licorne. Si elle reçoit une licorne, elle jouera tout le temps avec et oubliera ses autres doudous… Grizzou pense également qu’elle les abandonnera.

Alors que la petite héroïne et ses doudous découvrent les doudous licornes, ces derniers s’inquiètent de l’engouement des enfants pour cette tendance. Pour ne pas être mis de côté par la fillette, et sauver les copains, Goupille va ruser et se déguiser… Une folle et courte aventure est à retrouver dans cette bande dessinée pleine de surprises, d’humour et de bienveillance. Le récit plonge les jeunes lecteurs dans une aventure brève mais rythmée, où l’humour et la tendresse s’entrelacent habilement. L’histoire aborde avec finesse les thèmes de l’amitié et de l’importance de l’acceptation, même face à la peur du changement. Les jeunes lecteurs retrouveront avec plaisir l’univers pétillant de cette série, tandis que les adultes apprécieront la douceur des messages transmis. Le graphisme soigné, aux traits ronds et aux couleurs vives, apporte une chaleur et une expressivité qui rendent les personnages et l’histoire encore plus attachants.

Les doudous licornes est le vingt-quatrième tome de la série jeunesse Ana Ana, des éditions Dargaud. Un récit court, tendre, rythmé et plaisant, qui propose de découvrir une belle amitié, une peur d’abandon, face à l’arrivée d’une passion des enfants pour les doudous licornes.

