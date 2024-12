Incroyables pop-up – Les insectes est un incroyable livre documentaire, des éditions Larousse jeunesse, paru fin octobre 2024. Un ouvrage riche et fascinant, de Ben Hoare et Jasmine Floyd. Il invite à découvrir le monde des insectes, dévoilé par de fabuleuses et ingénieuses animations.

Le beau et grand livre débute par une présentation du règne des invertébrés. En effet, il est expliqué que la plupart des animaux n’ont pas de colonne vertébrale, ni d’épine dorsale, contrairement aux êtres humains. Les invertébrés ne possèdent aucun os dans leur corps. Le livre propose de découvrir deux types de ces incroyables créatures, les insectes et les arachnides. Ils se présentent sous une variété époustouflante de formes et de tailles. Les petites bêtes grandissent très vite et mangent pratiquement de tout ! Ils sont très nombreux sur terre, soit 200 millions d’insectes pour un être humain ! Les insectes et les araignées vivent dans toutes sortes d’habitats, dans les airs, en ville, en forêt, dans le désert, en eaux douces ou encore sous la terre.

Le documentaire est incroyable, avec une couverture et des motifs en relief, et un intérieur qui dévoile des pop-up fabuleux. Curieux et intéressant, l’ouvrage propose de découvrir le monde fascinant des insectes, ces petites bêtes à exosquelette. L’anatomie des insectes, et plus précisément d’un scarabée, est à découvrir, de façon très détaillée et en 3D ! Leur respiration, la vision, les antennes et la bouche se trouvent également dévoilées, pour mieux comprendre leurs stratégies de survie, notamment. Les familles volantes trouvent leur place dans cet ouvrage, pour découvrir comment ces êtres peuvent voler dans les airs à toute vitesse. A chaque page, les jeunes lecteurs plongent dans un univers fascinant, curieux et intéressant. Les pages regorgent d’animations en tout genre, entre volets à soulever, roues et bien évidemment pop-up fabuleux. Le dessin est détaillé, avec un trait fin et subtil.

Incroyables pop-up – Les insectes est un beau documentaire, des éditions Larousse jeunesse. Un livre fascinant qui offre à découvrir l’univers fabuleux de ces petites bêtes invertébrées, entre pop-up merveilleux et animations en tout genre !

