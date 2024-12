Le trio de coffrets Alain Milliat : des saveurs uniques à offrir

Si Alain Milliat était un artiste, ses créations seraient des chefs-d’œuvre fruités exposés dans la galerie de vos papilles. Pour les fêtes, il nous offre trois coffrets d’exception : Les Raisins de Cépages, Les Jus Noirs Millésimés et Le Cocktail. J’ai eu le plaisir de tester ce dernier, et croyez-moi, il a réveillé l’artiste du shaker qui sommeille en moi.

Un hommage aux fruits avec Les Raisins de Cépage

Ce coffret Alain Milliat met en lumière trois jus qui capturent l’essence même des cépages avant fermentation. Le Chardonnay, délicatement voilé, révèle des arômes de poire et de miel, tandis que le Merlot séduit avec ses notes de fruits de sous-bois. Le Cabernet, rosé et élégant, surprend par ses touches de figue sèche et sa persistance en bouche. Ces jus sont parfaits pour accompagner un brunch chic ou pour impressionner vos invités.

Les Jus Noirs Millésimés : la noblesse du temps

Vieillis comme de grands crus, ce coffret Jus Noirs Millésimés joue la carte de la sophistication. La cerise griotte 2019 dévoile un caractère épicé et chaleureux. La myrtille sauvage 2017, vive et rafraîchissante, est idéale pour un après-midi estival. Quant au cassis noir de Bourgogne 2017, il mêle rondeur et profondeur aromatique, parfait pour sublimer un dessert au chocolat. Ces flacons précieux sont des alliés incontournables pour des repas raffinés.

Le Cocktail : laissez parler votre créativité

Ce coffret Alain Milliat est une invitation à la mixologie. Avec deux concentrés à diluer et un doseur pro, tout est pensé pour vous transformer en barman d’élite.

Gingembre : une explosion épicée et équilibrée grâce à la verveine et au piment Langue d’Oiseau. Idéal pour un Moscow Mule revisité ou une marinade originale.

Yuzu : un concentré d’amertume et de fraîcheur, mêlant gentiane et bergamote. Ajoutez-le à un Mia Spritz ou à une sauce citronnée pour accompagner des fruits de mer.

Les possibilités sont infinies, des cocktails créatifs aux plats gastronomiques. Ce coffret s’adresse aux explorateur·ices de saveurs qui souhaitent transformer leurs apéros en instants d’exception.

Pourquoi offrir Alain Milliat ?

Avec ces coffrets, Alain Milliat réaffirme son engagement pour des produits responsables et de haute qualité. Confectionnés dans son atelier de la Drôme, ces trésors fruités incarnent une démarche respectueuse de l’environnement et des producteurs. Offrir ces coffrets, c’est offrir une expérience qui éveille les sens et sublime les instants partagés.

Quel coffret choisir ?

Pour les amateurs de vins sans alcool : Les Raisins de Cépage

Pour les fans de gastronomie : Les Jus Noirs Millésimés

Pour les aventuriers du goût : Le Cocktail

Avec des prix allant de 22,95 € à 39,90 €, il y en a pour tous les budgets, mais surtout pour tous les palais.

En conclusion : un trio qui ravit les papilles

Alain Milliat réussit une fois de plus à magnifier le fruit. Que vous cherchiez à surprendre vos convives ou à vous offrir un plaisir raffiné, ces coffrets sont une valeur sûre. Cette année, faites pétiller vos fêtes avec des créations qui allient authenticité et élégance.

Et si le luxe, c’était simplement le goût du vrai ?