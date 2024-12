Eurydice – Ed. Delcourt

Eurydice est un récit complet, de Lou Lubie et Solen Guivre, paru aux éditions Delcourt, fin octobre 2024. Une bande dessinée qui réécrit le mythe grec d’Orphée et Eurydice, offrant un récit moderne et flamboyant, qui aborde les thèmes de l’amour inaccessible, du consentement, des conséquences d’un abus, du consentement…

Un convoi de plusieurs personnes et chariots progresse lentement le long d’une falaise. Ils arrivent bientôt au palais de dieux, mais le trajet s’avère périlleux. Le char mortuaire, avec la dépouille du prince, manque de tomber. Des serviteurs poussent le char à mains nues. L’un d’eux commente que toutes les offrandes pourraient nourrir une ville ! L’autre lui demande de se taire. Il blasphème et les dieux pourraient l’entendre. Le convoi continue sa lente progression, le long de la falaise dangereuse. Alors que les serviteurs demandent aux seigneurs de continuer à pied, une femme profite de la cohue pour se faufiler et se cacher. Elle se déshabille, enlève ses belles parures, pour laisser tout cela par terre et partir presque nue, loin de tout. Dans un labyrinthe aride, elle se cogne le pied nu, est aveuglée par le soleil. Elle trouve un peu de réconfort à l’ombre d’un rocher.

La bande dessinée offre une réécriture contemporaine et poignante du mythe grec, mêlant modernité et intensité émotionnelle. Portée par une narration subtile, elle explore des thèmes profonds comme l’amour inaccessible, le poids du consentement et les répercussions durables d’un abus. Le scénario, bien ancré dans des problématiques actuelles, donne une résonance universelle à cette histoire intemporelle. On y découvre des personnages complexes, dont les dilemmes et les blessures résonnent avec une sensibilité remarquable. Les dialogues, empreints de justesse, renforcent l’intensité du récit, tandis que les silences disent tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Mais c’est surtout le dessin qui sublime l’œuvre : flamboyant et expressif, il capte les émotions avec une force saisissante. Chaque planche est une œuvre d’art à part entière, jouant avec les couleurs pour immerger le lecteur dans un univers aussi beau que tragique.

Eurydice est un récit captivant, une belle réécriture moderne du mythe, des éditions Delcourt. Un album touchant, qui propose de découvrir ou redécouvrir Orphée, jeune chanteur au talent divin et Eurydice, mystérieuse étrangère meurtrie, dont il tombe amoureux.

Lien Amazon