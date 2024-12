La recette d’un merveilleux Noël – Loulou & Cie

La recette d’un merveilleux Noël est un nouveau livre carré de la série Les bonnes idées de Timothée, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, en novembre 2024. Une histoire pleine de tendresse, d’Angélique Leone et Haruka Harris, pour préparer les enfants à Noël.

Pour un merveilleux Noël, le petit renard commence par une belle tenue, avec ces bretelles qu’il faut bien remontées ! Derrière lui, ses amies les souris se préparent aussi. Il vient les aider à mettre de jolis serre-têtes. Pour débuter ce superbe Noël, Timothée s’assoit à son pupitre, pour écrire sa lettre au Père Noël. Non loin, les petites souris aussi s’y mettent… Peu de temps après, le petit renard suit une recette et étale délicatement une pâte. Il fabrique une belle étoile en pâte à sel, qu’il peint par la suite. La belle étoile semble briller !

Le récit, tout comme les tomes précédents, reste simple, court et plaisant à lire. Les jeunes lecteurs sont rapidement emportés par la magie de Noël avec Timothée. En effet, le petit renard prépare Noël, avec ses amies les souris. Le texte vient ainsi décrire les faits, avec des phrases courtes, se révélant plus comme un imagier. Les enfants vont donc enrichir leur vocabulaire et développer leur langage. L’univers est toujours aussi tendre et bienveillant, avec un adorable petit renard accompagné de souris. Tous sont dans les préparatifs de Noël, pour que tout soit merveilleux ! Et lorsque vient le grand soir, les animaux ne sont pas déçus ! Le dessin reste rond, tendre, coloré, offrant un bel univers chaleureux.

La recette d’un merveilleux Noël est un livre de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un beau livre carré cartonné, dans lequel on retrouve avec plaisir Timothée, pour des préparatifs de Noël tout en tendresse et bienveillance.

