En attente de la nouvelle saison, les Yankees de New-York réajustent leur effectif

En matière de sport aux États-Unis, les New-York Yankees font partie des franchises les plus en vue. 40 fois champion de la Ligue américaine, le club a par ailleurs remporté pour la 21ème fois en 2024 un titre de division. Au vu de ce palmarès, les Yanks se positionnent ainsi comme l’équipe la plus titrée de toutes les équipes de sport professionnel en Amérique du Nord. Après un beau parcours en 2024, qui n’a néanmoins pas comblé toutes les attentes, la franchise du Bronx espère rééquilibrer son effectif, pour mieux briller en 2025 ?

Le grand espoir Gleyber Torres semble sur le départ

Autrefois All-Star et longtemps vu comme un joueur prometteur, Gleyber Torres ne semble plus bénéficier d’un capital de confiance élevé auprès de ses dirigeants. De nombreuses sources affirment que ces derniers projettent de s’en séparer, par le biais d’un échange avec les Nationals de Washington. Malgré quelques éclats avec les yankees match de ligue comme en coupe, ses récentes performances ont été trop inconstantes pour lui permettre de lever tous les doutes.

L’objectif visé par les dirigeants est donc notamment de reconstruire l’équipe et de miser sur un nouveau talent, les espoirs placés en Torres ayant été peu comblés. Alors que certains observateurs continuent de le voir comme un pilier de l’équipe, la direction des Bombardiers a donc tout intérêt à s’assurer de parier sur un vrai cheval gagnant.

Et si le cheval gagnant était Kyle Tucker ou Devin Williams ?

Comme lors de chaque mercato, lorsque les grandes franchises sont en quête de renforcement de leurs effectifs, des rumeurs circulent tous les jours sur tel mouvement d’un joueur ou tel autre. Depuis la fin des séries mondiales en octobre 2024, avec une défaite sur le fil en finale face aux Dodgers de Los Angeles, les noms de deux joueurs sont principalement associés à un possible transfert vers les Yanks : Kyle Tucker et Devin Williams.

Pour dynamiser son jeu offensif, la franchise pourrait effectivement s’appuyer sur la puissance de frappe au bâton de Kyle Tucker et sur son aptitude à réussir de belles actions en champ extérieur. De son côté, Devin Williams a la réputation d’être un excellent lanceur. La précision et la fulgurance de ses jets pourraient contribuer à constituer un bullpen plein de talent pour les échéances qui attendent les Bombardiers du Bronx en 2025. Parviendront-ils à séduire ces deux joueurs, alors que par exemple les Chicago Cubs poussent de plus en plus pour l’extension du contrat de Tucker ?

Vers un renforcement du contrat de certains joueurs clés

Si la franchise new-yorkaise gagnerait assurément à se renforcer, il est tout de même dans son intérêt de conserver les valeurs sûres qu’elle compte déjà dans ses rangs. Sur ce point, les dirigeants mènent les réflexions pour conserver des anciens qui continuent de faire leurs preuves, notamment Gerrit Cole et Aaron Judge. Affichant de belles performances sur la durée, ces joueurs, associés à de nouveaux grands noms, pourraient aider les Yankees à acquérir le petit plus qui semble leur manquer ces dernières années.

Cette politique des Yankees leur suffira-t-elle pour retrouver le sommet des séries mondiales, une place qui leur échappe depuis 15 ans désormais ? Rendez-vous en 2025 pour le découvrir !