Le coffret lissant & repulpant Institut Esthederm Paris

L’Institut Esthederm Paris propose cette année un coffret de Noël d’exception : le Coffret Intensive Hyaluronic. Ce coffret est spécialement conçu pour chouchouter votre peau. Il réunit des soins haut de gamme à base d’acide hyaluronique. Ces produits offrent une action lissante et repulpante. Idéal à déposer sous le sapin, il combine expertise scientifique et plaisir sensoriel. Le résultat ? Une peau hydratée, revitalisée et éclatante.



Fondé sur une approche innovante et respectueuse de la peau, l’Institut Esthederm Paris s’est imposé comme une référence en cosmétique. L’Institut Esthederm Paris est une référence en cosmétique haut de gamme. La marque s’appuie sur la biologie cutanée pour développer des soins innovants. Chaque produit est conçu pour respecter l’équilibre naturel de la peau. Ses formules ciblent les signes de l’âge tout en préservant la beauté naturelle. Esthederm est synonyme de luxe, performance et efficacité.

Le Coffret Intensive Hyaluronic est un concentré de bienfaits, il contient trois essentiels :

La Crème Intensive Hyaluronic : Grâce à sa texture riche et fondante, elle hydrate en profondeur. Elle protège des agressions, pour une peau visiblement plus lisse et repulpée.

: Grâce à sa texture riche et fondante, elle hydrate en profondeur. Elle protège des agressions, pour une peau visiblement plus lisse et repulpée. Le Sérum Yeux Intensive Hyaluronic : Idéal pour réduire les cernes et lisser le contour des yeux, il ravive le regard avec une hydratation ciblée.

: Idéal pour réduire les cernes et lisser le contour des yeux, il ravive le regard avec une hydratation ciblée. Le Sérum Age Proteom : Ce soin anti-âge agit en profondeur pour réduire durablement les signes du vieillissement cutané, tout en apportant un confort immédiat.

Pour un rituel optimal, appliquez le sérum matin et soir avant la crème, en massant délicatement jusqu’à absorption complète. Le sérum yeux s’utilise en tapotant légèrement le contour des yeux pour un effet frais et décongestionnant.

Avec son packaging élégant et ses soins hautement performants, le Coffret Intensive Hyaluronic, de l’Institut Esthederm Paris est le présent parfait pour les amateurs de cosmétique d’excellence. Offrez le luxe et le soin au pied du sapin pour un Noël placé sous le signe de l’élégance et de la beauté durable.

Lien Amazon