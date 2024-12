Noël magique – Le coffret enchanteur de Sassi

Le coffret Noël magique des éditions Sassi est une véritable invitation à plonger dans la féérie de Noël. Conçu spécialement pour les enfants à partir de 3 ans, ce coffret ludique et esthétique offre un mélange parfait de jeu et d’histoire captivante. Son design soigné, avec une jolie anse en corde et des effets brillants sur la boîte, en fait un objet aussi plaisant à offrir qu’à recevoir.

À l’intérieur, on découvre un livre carré aux pages solides, idéal pour les petites mains. L’histoire entraîne les enfants dans les préparatifs trépidants du Père Noël et de ses lutins : emballage des cadeaux, mise en ordre du traîneau… Le récit simple et charmant capte l’imagination et plonge les jeunes lecteurs dans l’attente magique du grand soir.

Le coffret contient également un poster coloré, représentant l’illustration du puzzle géant à construire. Avec ses 30 grandes pièces faciles à manipuler, ce puzzle est parfait pour développer la coordination et la concentration des tout-petits. L’image finale, une scène festive de Noël, déborde de détails enchanteurs et suscite émerveillement et fierté une fois terminée.

Pratique, éducatif et résolument festif, Noël magique est un coffret complet, des éditions Sassi, qui allie plaisir de lire et joie de créer. Il promet des moments complices en famille autour d’activités qui éveillent l’imagination et célèbrent l’esprit de Noël. Une belle idée de cadeau qui accompagnera les petits dans l’attente fébrile de cette période magique de l’année.

