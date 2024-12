Paroles de poilus – 1914-1918 – Lettres du front

Voici une nouvelle édition des trois tomes parus de Paroles de poilus, de Jean-Pierre Guéno et un collectif, paru aux éditions Soleil, en novembre 2024. Un bel ouvrage des plus belles et plus marquantes lettres de soldats de la guerre 14-18, adaptées par plus de 60 auteurs et autrices.

C’est avec un sinistre prologue de l’auteur que débute le bel ouvrage. Il vient décrire l’époque, avant la guerre, l’insouciance, la Belle Epoque, la vie difficile pour les paysans et les ouvriers. Enfin, les menaces et la tragique mobilisation pour faire face… C’est ainsi qu’une première lettre est présentée, un autoportrait d’Henri Aimé Gauthé. Une lettre datée du 10 janvier 1918, à sa correspondante de guerre. L’homme était un simple soldat, de 2ème classe qui fut d’abord agent de liaison puis téléphoniste. Son journal de guerre a été écrit dans le feu de l’action. Le soldat devait avoir les doigts trop souvent sales, les ongles cassés du fantassin… Ainsi, dans sa lettre, il se décrit comme étant ni tout petit, mais pas trop grand. Il possède un front large. L’homme est doux et timide, mais garde des airs pervers. Il possède des cheveux très bruns, avec des fils d’argent.

Paroles de poilus est bien plus qu’un recueil de lettres : c’est un voyage émouvant dans le quotidien des soldats de la Grande Guerre, une plongée dans leur humanité brute. Chaque missive, minutieusement adaptée par des auteurs talentueux, dévoile des fragments de vie empreints de courage, de doutes et de résilience. À travers des mots simples mais puissants, ces hommes, souvent anonymes, donnent une voix aux sacrifices et aux espoirs d’une génération brisée par le conflit. Les différents portraits se révèlent avec une sincérité désarmante, entre paradoxes des personnalités et les traces laissées par la guerre. La bande dessinée, accompagnée d’illustrations poignantes, nous rappelle avec force la fragilité de la paix et l’importance de préserver la mémoire de ces héros ordinaires. L’album est une œuvre essentielle pour comprendre l’histoire. Il vient rendre hommage à ceux qui ont écrit depuis les tranchées, dans l’ombre du désespoir.

Paroles de poilus Lettres du Front est une nouvelle édition des trois tomes parus, un bel ouvrage des éditions Soleil. Le beau livre, qui bénéficie d’une nouvelle maquette, offre des témoignages poignants, touchants et bouleversants, d’hommes qui ont marqué l’histoire.

