Le grand mémo de l’art – Ed. Larousse

Le grand mémo de l’art est un jeu des éditions Larousse, pour toute la famille, paru en octobre 2024. Une boîte qui propose de redécouvrir les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art en reconstituant des paires !

La boîte se compose de quarante-huit cartes solides, ainsi que d’un livret. Le livret renferme les règles du jeu, ainsi que d’un descriptif, pour chacune des œuvres présentées dans le jeu. Le jeu se joue à un ou plusieurs joueurs. L’objectif reste simple, il faut retrouver toutes les paires, avec l’aide de son sens de l’observation et de sa mémoire. Pour la préparation, il suffit de placer toutes les cartes, faces cachées, devant soi. Pour une partie à plusieurs, c’est le plus jeune qui débutera ! Le joueur retournera deux cartes. Si elles ne forment pas une paire, il faut les remettre face cachée, pour que le joueur suivant puisse jouer !

Le grand mémo de l’art n’est pas seulement un jeu de mémoire ludique, mais aussi une porte d’entrée captivante dans l’univers de l’histoire de l’art. Grâce à son livret richement documenté, chaque carte prend vie en dévoilant des informations détaillées sur les artistes et leurs œuvres emblématiques. Ce complément permet aux joueurs, petits et grands, d’apprendre tout en s’amusant, offrant ainsi une expérience à la fois divertissante et éducative. Que vous soyez amateur d’art ou curieux en quête de découvertes, ce jeu est idéal pour enrichir votre culture générale tout en partageant des moments conviviaux en famille ou entre amis. Facile à mettre en place et accessible à tous, Le grand mémo de l’art séduit par sa simplicité et la beauté des chefs-d’œuvre qu’il met à l’honneur.

Le grand mémo de l’art est un jeu familial, convivial et instructif, des éditions Larousse. Un jeu simple et rapide à mettre en place et à comprendre, pour exercer la mémoire, tout en révisant les grands classiques de l’histoire de l’art. Un coffret à déposer au pied du sapin de Noël…

