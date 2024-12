Adastra in Africa – Ed. Delcourt

Adastra in Africa est un récit complet, de Barry Wondsor- Smith, paru aux éditions Delcourt, fin octobre 2024. Un magnifique récit qui introduit le personnage le plus populaire de la série Storytellers, proposant un conte poignant de l’univers de Marvel et des X-Men.

Bien des années ont passé, mais elle est revenue. Maintenant, on le célèbre par une procession de crânes et d’os s’entrechoquant enfilés comme des guirlandes et du taffetas. Mais il ne s’agit pas que de simples vestiges ancestraux. Il s’agit des fils, filles et héritiers du village de Mjnari. La mort lente et accablante était devenue un mode de vie. Lors de sa dernière visite, elle avait pensé que l’abondance était restaurée et les conflits terminés. Elle pensait que la magie de Mjnari durerait toujours. Malheureusement, le destin en avait décidé autrement. La catastrophe a une nouvelle fois revendiqué la terre aride. Mais les habitants savaient qu’elle reviendrait, qu’elle s’assiérait sur cette chaise horrible. Pour la déesse, le moment est venu de réaliser une vieille croyance. Aussi, les dieux se dresseront jusqu’aux cieux, et délivreront les indigents et ceux qui ont perdu espoir.

L’œuvre fascinante de Barry Windsor-Smith est une bande dessinée marquante mêlant art et réflexion. Ce récit captivant met en scène Adastra, une étrangère dotée de pouvoirs surnaturels et d’une vision singulière du monde. Face à un peuple africain fier mais en déclin, la jeune princesse exilée entreprend de leur redonner vitalité et espoir. À travers une intrigue concise et intense, l’œuvre aborde des thèmes universels tels que la préservation de l’identité, la résilience collective et les tensions entre modernité et tradition. L’histoire par un dessin en noir et blanc, aux traits riches et évocateurs, offre une atmosphère immersive et une puissance visuelle qui transcendent le genre graphique. L’ouvrage se complète avec une interview qui vient expliquer cette histoire passionnante, cet épisode du comic Marvel des Uncanny X-Men.

Adastra in Africa est un comic qui est resté de côté depuis des années. Un conte poignant, des éditions Delcourt, qui propose de découvrir la jeunesse de la princesse Adastra, exilée sur Terre, par la reine Organa d’Orgasma.

